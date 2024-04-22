Украинские рации Himera вышли на американский рынок — Finance.ua

Украинские рации Himera вышли на американский рынок Сегодня 20:41 — Технологии&Авто

Украинский производитель электроники Himera Radios вышел на мировой рынок и получил эксклюзивного поставщика США. Партнером стала американская оборонная технологическая компания Reticulate Micro, занимающаяся обеспечением надежной и устойчивой связи в любой среде.

Об этом сообщил соучредитель компании Himera Миша Рудоминский, пишет thepage.ua

Компании заключили эксклюзивное дистрибьюторское соглашение, и теперь Reticulate станет поставщиком проверенных в боях тактических систем связи Himera в США и для ключевых мировых государственных клиентов.

«Теперь наша продукция может быть представлена ​​не только на рынке Украины. Это дополнительная выручка, которую мы можем реинвестировать в улучшение продукции, платить с этого налоги в Украине», — сообщил соучредитель компании Himera.

Он добавил, что за счет сделки компания получит связь с большим количеством клиентов.

Рудоминский подчеркнул, что у Himera есть уникальная возможность тестировать и разрабатывать продукцию в Украине:

«И мы хотим это комбинировать с глобальным опытом клиентов, пользователей, партнеров. Чтобы вместе это все привело к лучшему продукту», — подчеркнул соучредитель компании.

Он объяснил, что благодаря сделке американской компании будут предоставляться решения.

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