Украинские рации Himera вышли на американский рынок — Finance.ua
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Украинские рации Himera вышли на американский рынок

Технологии&Авто
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Украинский производитель электроники Himera Radios вышел на мировой рынок и получил эксклюзивного поставщика США. Партнером стала американская оборонная технологическая компания Reticulate Micro, занимающаяся обеспечением надежной и устойчивой связи в любой среде.
Об этом сообщил соучредитель компании Himera Миша Рудоминский, пишет thepage.ua
Компании заключили эксклюзивное дистрибьюторское соглашение, и теперь Reticulate станет поставщиком проверенных в боях тактических систем связи Himera в США и для ключевых мировых государственных клиентов.
«Теперь наша продукция может быть представлена ​​не только на рынке Украины. Это дополнительная выручка, которую мы можем реинвестировать в улучшение продукции, платить с этого налоги в Украине», — сообщил соучредитель компании Himera.
Он добавил, что за счет сделки компания получит связь с большим количеством клиентов.
Рудоминский подчеркнул, что у Himera есть уникальная возможность тестировать и разрабатывать продукцию в Украине:
«И мы хотим это комбинировать с глобальным опытом клиентов, пользователей, партнеров. Чтобы вместе это все привело к лучшему продукту», — подчеркнул соучредитель компании.
Он объяснил, что благодаря сделке американской компании будут предоставляться решения.
По материалам:
Finance.ua
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