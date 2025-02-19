Украинские производители заинтересованы в экспорте крупного и мелкого рогатого скота в Турцию — Коваль Сегодня 21:33

Украина и Турция планируют расширять торговое сотрудничество в агросекторе, и уже готовится встреча на уровне министерств, ведомств и представителей бизнеса.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль встретился с министром сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Ибрагимом Юмаклы в ходе визита в Турцию.

Стороны обсудили расширение торгового сотрудничества в агросекторе между странами. По словам Коваля, уже готовится встреча в Украине на уровне министерств, профильных ассоциаций и представителей бизнеса с обеих сторон.

«Украинские производители заинтересованы в экспорте крупного и мелкого рогатого скота в Турецкую Республику и соседние с Турцией страны. Поэтому проговорили с Ибрагимом Юмаклы сложные моменты по ветеринарии, которые нам важно согласовать, чтобы украинские производители могли поставлять в них свою продукцию. Это важный вопрос — наработать правильный механизм экспорта мяса», — отметил чиновник.

Министр агрополитики рассказал также о необходимости в овощехранилищах в Украине. В частности, сегодня 35% выращенной продукции теряется из-за отсутствия надлежащих условий хранения. Он призвал турецкую сторону к участию в развитии сети овощехранилищ в Украине.

Виталий Коваль поблагодарил Ибрагима Юмаклы за участие Турции в гуманитарной инициативе «Grain From Ukraine», в рамках которой украинское зерно получают страны африканского континента. Особенно за помощь Сирии. Кроме муки, у них большая потребность в пшенице, масле и сахаре. Министры также обсудили будущее сотрудничество в этом направлении.

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