Украинские производители заинтересованы в экспорте крупного и мелкого рогатого скота в Турцию — Коваль — Finance.ua
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Украинские производители заинтересованы в экспорте крупного и мелкого рогатого скота в Турцию — Коваль

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Украина и Турция планируют расширять торговое сотрудничество в агросекторе, и уже готовится встреча на уровне министерств, ведомств и представителей бизнеса.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль встретился с министром сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Ибрагимом Юмаклы в ходе визита в Турцию.
Стороны обсудили расширение торгового сотрудничества в агросекторе между странами. По словам Коваля, уже готовится встреча в Украине на уровне министерств, профильных ассоциаций и представителей бизнеса с обеих сторон.
«Украинские производители заинтересованы в экспорте крупного и мелкого рогатого скота в Турецкую Республику и соседние с Турцией страны. Поэтому проговорили с Ибрагимом Юмаклы сложные моменты по ветеринарии, которые нам важно согласовать, чтобы украинские производители могли поставлять в них свою продукцию. Это важный вопрос — наработать правильный механизм экспорта мяса», — отметил чиновник.
Министр агрополитики рассказал также о необходимости в овощехранилищах в Украине. В частности, сегодня 35% выращенной продукции теряется из-за отсутствия надлежащих условий хранения. Он призвал турецкую сторону к участию в развитии сети овощехранилищ в Украине.
Виталий Коваль поблагодарил Ибрагима Юмаклы за участие Турции в гуманитарной инициативе «Grain From Ukraine», в рамках которой украинское зерно получают страны африканского континента. Особенно за помощь Сирии. Кроме муки, у них большая потребность в пшенице, масле и сахаре. Министры также обсудили будущее сотрудничество в этом направлении.
По материалам:
Finance.ua
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