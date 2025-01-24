Украинские производители сыра могут потерять внутренний рынок из-за роста дешевого импорта — Finance.ua

Украинские производители сыра могут потерять внутренний рынок из-за роста дешевого импорта Сегодня 05:54 — Казна и Политика

Украинские производители сыра могут потерять внутренний рынок из-за роста дешевого импорта

Украинские производители сыра оказались перед угрозой потери значительной части внутреннего рынка сбыта из-за вероятного роста импорта, сообщило отраслевое аналитическое агентство «Инфагро».

«Основная причина роста импорта сыра — диспаритет цен на товар украинского и европейского производства. Импортный сыр значительно дешевле отечественного», — объяснили аналитики.

По их мнению, спасти ситуацию могут два фактора: снижение цен украинскими сыроварями или существенная девальвация гривны.

Первый вариант маловероятен, производители уже отвыкли от использования такого инструмента стимулирования продаж. Дешевле 300 грн/кг даже традиционные сыры продавать в ближайшее время не будут. А вот обвал курса гривны очень даже может произойти, учитывая войну и текущее состояние экономики, считают эксперты.

«Это предположение на будущее, а сейчас наблюдаем декабрьский рост импорта сыров из категории сычужных (твердые, полутвердые, белые) сразу на 50% по сравнению с декабрем 2023 года до 4,6 тыс. тонн. Поставки европейских плавленых сыров в аналогичном сравнении увеличились на 28% до более 500 тонн», — констатировали аналитики и добавили, если и дальше тренд высокого импорта сохранится, это значит, что европейские сыры займут половину общей продажи сыра в Украине.

По информации отраслевого агентства, итоги сектора сыров в 2024 году были приемлемыми. Импорт сычужных сыров увеличился в прошлом году всего на 11% до 29 тыс. тонн, это пока почти на треть меньше, чем в довоенном 2021 году. Закупки плавленых сыров в 2024 году по сравнению с предыдущим выросли на 14% до 4,6 тыс. тонн, что на четверть меньше, чем в 2021 году.

В то же время украинские производители в 2024 году все же смогли увеличить экспорт полутвердых сыров на 9% почти до 7 тыс. тонн. Также плавленых сыров (вместе с творожным продуктом) продали за границу на 4% меньше, 4,2 тыс. тонн.

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