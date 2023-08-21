Украинские программисты разрабатывают аналог AppStore для iPhone — Finance.ua

Украинские программисты разрабатывают аналог AppStore для iPhone Сегодня 23:54 — Технологии&Авто

Украинская компания MacPaw, известная благодаря магазину приложений Setapp для Мас, объявила о работе над аналогом App Store. Новая платформа также будет доступна европейским пользователям. Об этом пишет PaySpace Magazine.

В 2024 году в ЕС вступят в силу новые нормы, направленные на защиту прав потребителей. Они будут регулировать условия договоров, коммерческую деятельность, формирование цен и обеспечение конкуренции в области цифровой рекламы и маркетинга. В целях приближения к ЕС Украина адаптирует свое законодательство, включая нормы для ІТ-сектора. Именно это и побудило MacPaw разрабатывать альтернативу App Store.

«Впереди волнительные времена! Setapp планирует запустить альтернативный магазин приложений для пользователей из ЕС в 2024 году. Используя DMA в качестве катализатора, мы рады расширить наш выбор программ для iOS», — рассказал глава и основатель Setapp Александр Косован в своем профиле на Х.

MacPaw отмечает: разработчики для iOS будут иметь ряд преимуществ от сотрудничества с Setapp: до 90% прибыли от месячной оплаты, доступ к уникальному сообществу пользователей и упрощенный процесс адаптации. Уже сейчас к проекту присоединились компании разработчики как Ulysses, Taskheat, NotePlan, PDFSearch, Soulver. Регистрация для будущих пользователей уже открыта.

noworries По материалам:

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