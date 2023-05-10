Украинские предприятия заработали в прошлом году 6 триллионов гривен. Какие сектора экономики наиболее прибыльны (исследования) — Finance.ua

Украинские предприятия заработали в прошлом году 6 триллионов гривен. Какие сектора экономики наиболее прибыльны (исследования) Сегодня 12:01 — Фондовый рынок

Украинские предприятия заработали в прошлом году 6 триллионов гривен. Какие сектора экономики наиболее прибыльны (исследования)

Тысяча крупнейших предприятий по доходам в 2022 году сгенерировали около 6 триллионов гривен. Большинство из них входят в отрасли топливно-энергетического и аграрно-промышленного комплекса.

Об этом свидетельствуют данные исследования YouControl.

Как отмечается, основную часть топовых предприятий составляют компании, зарегистрированные 15−30 лет назад.

В каких компаниях самые большие доходы

Крупнейшие компании Украины в списке топ 1000 обеспечивают более половины общего объема доходов всех предприятий страны. Каждая из крупнейших компаний этого списка сгенерировала как минимум 1,25 млрд грн чистого дохода за 2022 г.

Самыми большими по численности секторами крупного бизнеса оказались:

нефтегазовый сектор (146 компаний);

пищевая промышленность (129);

электроэнергетика (105);

сельское хозяйство (102);

несколько больше чем по 50 компаний среди топовых по выручке действуют в таких секторах как оптовая и розничная торговля, химическая промышленность, а также металлургия.

Инфографика: YouControl

Те же отрасли экономики широко представлены в упомянутом рэнкинге по объему чистых доходов, но в ином порядке. Первое место занимает нефтегазовый сектор (1,3 триллиона грн или 21% от общих доходов топ 1000), на втором — электроэнергетика (17,3%), далее — розничная торговля (8,3%), сельское хозяйство (8,1%), пищевая промышленность (7,7%), металлургия (7%).

Коксохимическая промышленность, табачное производство, угольная отрасль, металлургия, несмотря на относительно меньшее количество крупных компаний первой тысячи, генерируют значительно более высокие уровни доходов в расчете на одно предприятие. Основой крупного бизнеса Украины до сих пор остаются отрасли, использующие природные ресурсы.

В каких городах располагаются компании

Концентрация в столице и в промышленных центрах.

Около 51,5% от общего объема доходов топ 1000 сконцентрировано в компаниях со столичной «пропиской». Кроме Киева с 405 компаниями еще 26% доходов генерируют 259 крупных предприятий, которые юридически находятся в промышленных центрах Днепропетровской, Киевской, Львовской и Одесской области. В результате российской агрессии доля в общих доходах традиционных лидеров ренкингов — Харьковской и Донецкой областей существенно снизилась до 11−12 места: 1,6% и 1,3% совокупных доходов соответственно.

Инфографика: YouControl

Средний возраст компаний

Основную часть топ-1000 составляют старые компании, зарегистрированные 15−29 лет назад.

Также высокие доходы демонстрируют молодые компании в возрасте 4−5 лет. Однако среди вновь созданных предприятий, быстро начавших генерировать миллиардные доходы, есть много перерегистрированных фирм. Их акционеры склонны регистрировать такие компании в рамках структуризации бизнеса финансово-промышленных групп и реорганизации государственных предприятий с признаками монополий. Часто доходы таких компаний тесно связаны с регуляторными решениями и приближенностью собственников к политическим элитам.

Инфографика: YouControl

Средний возраст компаний довольно отличается в зависимости от отрасли, к которой они принадлежат.

Самые молодые компании находятся в энергетическом, нефтегазовом, гостинично-ресторанном и архитектурном секторах со средним возрастом от 7 до 9 лет с даты госрегистрации.

Самые старые компании — в научных исследованиях, мебельной промышленности, водоснабжении и утилизации, а также коксохимической промышленности со средним возрастом от 24 до 29 лет. В нерудной промышленности, фармацевтике, машиностроении и металлургии средний возраст крупнейших компаний составляет 19−23 года, поскольку многие унаследовали материальную базу от капитальной инфраструктуры советских времен. Регистрационные даты этих компаний связаны с периодом после крупной приватизации в конце 1990-х — начале 2000-х гг.

Лидеры по росту доходов

Доходы компаний за 2022 г. умеренно выросли в номинальном выражении. Общий доход крупнейших предприятий составил почти 6 триллионов грн, что на 20% больше общих доходов топ 1000 компаний Украины в 2020 г. (5 трлн грн).

Лидерами роста по доходам по итогам 2021−2022 гг. стали компании таких секторов экономики как электроэнергетика, нефтегаз, угольная промышленность, оптовая торговля, информационные технологии.

Наибольшее снижение наблюдалось в доходах крупных компаний сектора металлургии, розничной торговли, автотрейдинга, транспорта, строительства и нерудной промышленности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.