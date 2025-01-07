Украинские порты увеличили грузооборот на 57% за прошлый год — Finance.ua
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Украинские порты увеличили грузооборот на 57% за прошлый год

Казна и Политика
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Украинские порты увеличили грузооборот на 57% за прошлый год
Украинские порты увеличили грузооборот на 57% за прошлый год
В 2024 году по сравнению с 2023 годом украинские морские порты увеличили перевалку грузов на 57% до 97,2 млн тонн.
Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.
Около 60 млн тонн от общего объема, или 61,7%, составила аграрная продукция.
Морским путем было экспортировано 88,1 млн тонн грузов против 56,2 млн тонн в предыдущем году, сообщило министерство.
Как сообщалось, в 2024 году Украина экспортировала аграрную продукцию на сумму $24,5 млрд (59% в общем экспорте). Больше этот показатель был только в 2021 году — тогда он достиг $27,7 млрд.
16 августа 2023 года первое заблокированное судно JOSEPH SHULTE воспользовалось морским путем, установленным ВМС ВСУ для торговых судов.
Зерновое соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции летом 2022 года, прекратило свое действие в июле 2023-го.
Тогда россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.
По материалам:
Finance.ua
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