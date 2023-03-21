Украинские полицейские получили партию новых авто (фото) — Finance.ua
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Украинские полицейские получили партию новых авто (фото)

Казна и Политика
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Автопарк полиции Ровенской области пополнился 23 служебными автомобилями.
Украинские полицейские получили партию новых авто (фото)
Об этом сообщает MMR со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Ровенской области.
Как стало известно, правоохранители получили такие новые автомобили, как ToyotaCorolla, RenaultDuster, SkodaKaroq и CherryTiggo 4.
«Обновление автопарка будет способствовать оперативному реагированию, качественному оказанию полицейских услуг, а следовательно, повышению уровня доверия населения. Ведь это приоритетное направление в работе правоохранителей», — говорится в сообщении.
Согласно официальной информации Реестра государственных тендерных закупок Prozorro, Национальная полиция и Служба безопасности Украины за 2021 пополнили свой автопарк 1571 автомобилем. Самым популярным авто среди силовиков стал кроссовер Renault Duster.
Ранее сообщалось, что полиция охраны купила топовые Volkswagen Tuareg по 3,07 миллиона гривен. Автомобили должны использоваться для оперативно-служебных целей.
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По материалам:
mmr.ua
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