Украинские мужчины в Польше стали получать фальшивые повестки — Finance.ua
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Украинские мужчины в Польше стали получать фальшивые повестки

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Украинские мужчины в Польше стали получать фальшивые повестки
Украинские мужчины в Польше стали получать фальшивые повестки
Украинские мужчины, которые находятся в Польше, стали получать фальшивые повестки.
Об этом сообщает Управление по делам иностранцев в Польше.
Они получают фейковые письма от имени Варшавского управления по делам иностранцев.
Что там пишут
Граждан Украины призывают проходить военную службу, предупреждают о юридической ответственности за уклонение, включая арест и экстрадицию.
«Согласно действующему законодательству, в частности, закону о военной службе и в связи с продолжающейся мобилизацией, сообщаем, что 17−31 декабря 2024 года планируем визит в ваше местожительство, которое расположено по адресу… Цель визита — доставить вас в мобилизационный пункт», — говорится в таком письме.
Также в письмах рекомендуют обращаться в соответствующие юридические или консульские учреждения Украины в Польше в случае возникновения сомнений. В Управлении по делам иностранцев отметили, что они не являются авторами таких сообщений.
По материалам:
Finance.ua
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