Украинские мужчины в Польше стали получать фальшивые повестки — Finance.ua

Украинские мужчины в Польше стали получать фальшивые повестки Сегодня 11:26

Украинские мужчины в Польше стали получать фальшивые повестки

Украинские мужчины, которые находятся в Польше, стали получать фальшивые повестки.

Об этом сообщает Управление по делам иностранцев в Польше.

Они получают фейковые письма от имени Варшавского управления по делам иностранцев.

Что там пишут

Граждан Украины призывают проходить военную службу, предупреждают о юридической ответственности за уклонение, включая арест и экстрадицию.

«Согласно действующему законодательству, в частности, закону о военной службе и в связи с продолжающейся мобилизацией, сообщаем, что 17−31 декабря 2024 года планируем визит в ваше местожительство, которое расположено по адресу… Цель визита — доставить вас в мобилизационный пункт», — говорится в таком письме.

Также в письмах рекомендуют обращаться в соответствующие юридические или консульские учреждения Украины в Польше в случае возникновения сомнений. В Управлении по делам иностранцев отметили, что они не являются авторами таких сообщений.

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