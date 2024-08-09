Украинские металлурги в июле произвели 589 тыс. т проката — Finance.ua
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Украинские металлурги в июле произвели 589 тыс. т проката

Казна и Политика
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Металлургические предприятия Украины по итогам июля 2024 года увеличили производство металлопроката на 3% по сравнению с предыдущим месяцем — до 588,6 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные ОП «Укрметаллургпром».
Выплавка стали за месяц составила 708,9 тыс. т, что на 3,5% меньше по сравнению с июнем текущего года, а чугуна — 621,4 тыс. т (-1,1% м/м).
Украинские металлурги в июле произвели 589 тыс. т проката
Месячные темпы производства металлургами преимущественно замедлились, поскольку отечественные предприятия сталкиваются с рядом вызовов, в частности, ухудшением ситуации в энергосистеме страны, нехваткой кадров из-за мобилизации и несовершенной системы бронирования, логистических проблем и неблагоприятных условий на глобальном рынке стали.
По сравнению с июлем 2023 года в июле текущего года производство проката выросло на 11,4%, выплавка стали — на 17,9%, а чугуна — на 15,5%.
По итогам января-июля 2024 года производство проката украинскими металлургическими предприятиями выросло на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 3,73 млн т, стали — на 33,6%, до 4,58 млн т, а чугуна — на 21,2%, до 4,09 млн т.
По материалам:
Banker.ua
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