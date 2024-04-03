Украинские инвесторы готовы построить железную дорогу до портов Гданьска и Клайпеды — Finance.ua
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Украинские инвесторы готовы построить железную дорогу до портов Гданьска и Клайпеды

Фондовый рынок
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Украинские инвесторы готовы построить железную дорогу до портов Гданьска и Клайпеды
Украинские инвесторы готовы построить железную дорогу до портов Гданьска и Клайпеды
Строительство железной дороги от границы с Украиной до портов в польском Гданьске и литовской Клайпеде облегчит доставку украинского зерна и даст Польше возможность зарабатывать на его транзите.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в интервью польским СМИ, пишет «Интерфакс-Украина».
По его словам, если будут построены широкие пути от границы с Украиной до Гданьска, украинские компании будут гарантировать соответствующие масштабы перевозок по этому маршруту в течение 10 лет в будущем.
«Скажу больше: Польша сможет строить на своем побережье заводы по переработке украинского зерна и экспортировать готовую продукцию, на чем, конечно, будет больше зарабатывать», — отметил Сольский.
По его словам, вагонов для перевозки зерна в Украине гораздо больше, чем во всей Европе. Поэтому вместо того, чтобы инвестировать в вагоны на узкие пути европейского стандарта, целесообразнее построить пути 1520 мм от украинской границы до польского побережья.
Сольский также сообщил, что в Украине есть инвесторы, готовые профинансировать такой инфраструктурный проект.
«Вопрос, который должен быть решен — это принятие польским парламентом упрощенной процедуры такого инвестирования. Такой упрощенный порядок уже принят в Польше, например, в случае строительства нефтепорта или газового терминала. Я знаю, что это предложение было проанализировано. Однако, вероятно, лучше спросить судьбу проекта у польских источников», — добавил министр.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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