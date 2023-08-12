Украинские граждане в Польше: кто планирует остаться и кто планирует вернуться в Украину — Finance.ua

Украинские граждане в Польше: кто планирует остаться и кто планирует вернуться в Украину Сегодня 15:39 — Личные финансы

Украинские граждане в Польше: кто планирует остаться и кто планирует вернуться в Украину

Больше трудоспособных и молодых беженцев из Украины хотят остаться в Польше дольше, чем тех, кто намерен вернуться на Родину.

Об этом свидетельствуют данные исследования «Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы», проведенного Миграционной платформой EWL, Фондом EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Эксперты сделали сравнительную характеристику портретов украинцев, которые планируют остаться в Польше по крайней мере на год, и тех, кто намерен вернуться в Украину. Ранее сообщалось, что треть украинских беженцев хочет остаться в Польше как минимум на год или навсегда. 47% выразили намерение вернуться в Украину перед или сразу после окончания войны.

Средний возраст беженцев, планирующих задержаться в Польше — 34,3 года. Тех, кто хочет вернуться в Украину — 38,2 лет. Причем почти вдвое больше украинцев младшего возраста с 18−25 года намерены остаться в Польше дольше (21% против 12%). Также на 13% больше граждан Украины в возрасте 36−45 лет декларируют намерение остаться в Польше, чем вернуться в Украину. В 3,5 раза больше украинских беженцев в возрасте от 45 лет собираются вернуться домой (12% против 5%), а также на 10% больше в возрасте 26−35 лет желают вернуться на Родину (26% против 36%).

Работа

79% украинских беженцев, желающих остаться в Польше, работают. Из них 24% - по специальности и более половины выполняют работу ниже квалификаций (52%).

Среди тех, кто хочет вернуться в Украину, процент трудоустроенных украинцев ниже — 65%. Среди них несколько меньше лиц, работающих ниже квалификаций (46%) и так же 24% имеют работу соответственно специальности.

Среди украинских беженцев, которые намерены остаться в Польше, больше всего выходцев с Севера Украины (33%), Юга (28%) и Центра (19%).

В то же время больше всего украинцев хотят вернуться домой:

с Севера Украины — 50%,

Центра — 18%,

и Юга (15%).

На 5% больше украинцев с Востока хотят остаться в Польше, чем вернуться домой.

«После полномасштабного вторжения в первые месяцы войны именно с севера, центра и юга выезжало больше всего украинцев в Польшу. Сейчас северные области Украины свободны, поэтому все больше украинцев возвращается домой или ждет момента окончания войны, чтобы вернуться. После деоккупации Херсона в прошлом году мы наблюдали тенденцию, что часть украинцев тоже возвращались домой. Но сейчас не все жители украинского Юга спешат это делать: часть этих территорий остается под российской оккупацией, и сохраняется опасность из-за постоянных обстрелов на свободных или освобожденных территориях. В то же время то, что в Польше небольшая доля украинских беженцев с Востока, говорит о том, что большинство представителей этого региона, желавших выехать в Польшу, сделали это еще в начале войны в 2014—2015 годах», — объясняет Мария Кузенко, руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL

Что мотивирует

Эксперты также сравнили, что мотивирует украинских беженцев оставаться в Польше и возвращаться в Украину.

Наличие друзей и знакомых в Польше, доброжелательное отношение поляков и культурная близость, а также система образования, возможность легче найти работу и доступ к социальным льготам являются основными причинами, побуждающими остаться в Польше украинцев на год или навсегда.

Основными факторами для украинцев, которые планируют вернуться в Украину, являются возможность воссоединения с семьей, членство Украины в ЕС и НАТО, повышение уровня оплаты и улучшение условий труда, реформы системы здравоохранения и судебной системы, а также помощь государства в восстановлении или возвращении утраченного или поврежденного жилья.

Справка Finance.ua:

Опрос среди граждан Украины, проживающих в Польше, проводился 4−13 марта 2023 путем прямого F2F-интервью в нескольких городах Польши на выборке N=500 совершеннолетних граждан Украины, как довоенных мигрантов, так и беженцев из Украины.

Анкета опроса была разработана Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета с использованием некоторых вопросов Министерства семьи и социальной политики, Управления по делам иностранцев и Бюро национальной безопасности Польши.

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