Украинские географические указания теперь могут быть официально признаны на территории ЕС — Finance.ua

Украинские географические указания теперь могут быть официально признаны на территории ЕС Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Украинские географические указания теперь могут быть официально признаны на территории ЕС

16 августа 2024 вступили в силу новые правила регистрации географических указаний в Украине, утвержденные Министерством экономики. Теперь украинские производители, чья продукция имеет особое качество благодаря своему географическому происхождению, смогут зарегистрировать географические указания по четко регламентированной процедуре.

«Использование географических указаний не только подчеркивает уникальность украинских продуктов, но и способствует развитию наших аграрных регионов. Это помогает сохранить традиции и знания, передаваемые местными производителями из поколения в поколение», — отметил Заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратив.

Что такое географическое указание? Это название места, указывающее на происхождение товара из определенного региона и подтверждающее его особые свойства, репутацию или характеристики, зависящие от этого места. Это может быть, например, известный сорт вина или местный сыр, который производится только в определенном регионе.

Что изменяют новые правила? Новый приказ Министерства экономики, зарегистрированный 24 июля 2024 г., устанавливает четкие требования к регистрации географических указаний для сельскохозяйственных товаров, пищевых продуктов и спиртных напитков. В новых правилах подробно описано, кто имеет право на регистрацию, какие документы необходимо предоставить и как оформить спецификацию товара.

Европейский стандарт

Новые правила адаптированы к регламентам Европейского Союза, что означает, что украинские географические указания теперь могут быть официально признаны и защищены на территории ЕС. Это важный шаг для развития местных производителей и продвижения продукции на европейские рынки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.