Украинские газовики подключили первый в Украине биометановый завод — Finance.ua

Украинские газовики подключили первый в Украине биометановый завод Сегодня 15:20 — Фондовый рынок

Украинские газовики подключили первый в Украине биометановый завод

Региональная газовая компания подключила к своим сетям первый в Украине завод по производству биометана. Предприятие в год будет производить около 3 млн кубометров газа, который будут потреблять около 1500 клиентов — население и промышленность.

РХК возобновила работы по подключению биометанового завода сразу после деоккупации Черниговской области в апреле прошлого года. Весь процесс подключения от выдачи технических условий до завершения строительства длился менее 6 месяцев. Для предприятия установлен узел учета газа и газорегулирующее оборудование, укомплектованное лучшими технологическими решениями компаний Emerson, Pietro Fiorentini, FMG и Sick — мировых лидеров газовой отрасли.

«Сегодня начинается новая эра развития газа в Украине. В этом проекте РГК выступила как инвестняня: мы консультировали, разработали проектно-техническую документацию по подключению, технические условия и выполнили работы по подключению к сети, — говорит генеральный директор РГК Алексей Тютюнник. — Этот опыт мы можем масштабировать в любой области Украины. Ведь у Украины огромный потенциал производства биометана на уровне с ЕС, где работает более 1200 заводов мощностью 3,5 млрд куб м в год».

Что такое биометан

Биометан, производимый предприятием, ничем не отличается от природного и сразу может потребляться домохозяйствами и промышленностью. Качество доочищенного метана контролируется поточным хроматографом, а газорегулирующий пункт оборудован устройством для отбора проб газа. На первом этапе газ будет поступать в сеть в осенне-зимний период. После строительства второй очереди и кольцевания сетей подача станет круглогодичной.

РГК инициировала и профинансировала разработку государственного стандарта по закачке биометана в газораспределительные сети на основе европейского стандарта EN 16723-1:2017. В 2021 г. был создан технический комитет с участием специалистов компаний под брендом РГК.

В РГК разработан универсальный шаблон технических условий для подключения биометана по льготной стоимости 1 грн и создано «единое окно» в формате one-stop-shop для производителей биометана и потенциальных инвесторов. В 2022 году был заключен меморандум между РГК и STX — европейским трейдером рынка биометана (15% рынка Европы) на покупку биометана из Украины.

Справка Finance.ua:

Региональная Газовая Компания — производственно-технологическая компания, специализирующаяся на операционных, производственных, инжиниринговых и R&D решениях для газораспределения. Ее проектные центры, производственные мощности и логистическая сеть обеспечивают современным оборудованием потребности украинской инфраструктуры и интегрированы с глобальными рынками.

Галс-Агро. Биометановый завод в Черниговской области был построен в 2018 году и сначала работал на производство биогаза, из которого производилась электроэнергия. В 2021 году предприятие оборудовано модулем по производству биометана. В начале 2023 года биометановый модуль был установлен и подключен к сетям АО «Черниговгаз». Во второй половине 2023 года инвесторы планируют установить еще один модуль по производству биометана такой же мощности в Киевской области. Сырье для производства биометана — отходы аграрного сектора.

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