Украинские фермеры восстановили выращивание арбузов и дынь до уровня 2021 года — Finance.ua
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Украинские фермеры восстановили выращивание арбузов и дынь до уровня 2021 года

Аграрный рынок
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Украинские фермеры восстановили выращивание арбузов и дынь до уровня 2021 года
Украинские фермеры восстановили выращивание арбузов и дынь до уровня 2021 года
За 2024 год объем закупки Украиной арбузов и дынь из-за границы вернулся на довоенный уровень.
Об этом пишет AgroTimes.
«За два года инвестиций в производство бахчевых в новых географических условиях Украина смогла полностью заместить тот импорт, который был необходим с начала войны», — отметил аналитик плодоовощного рынка проекта EastFruit Евгений Кузин.
Сообщается, что в то же время производители бахчевых культур заплатили за быстрое расширение посевных площадей ценами намного ниже уровня 2022−2023 годов, но немного выше уровня 2021 года.
«Также пришлось расплачиваться и потребителям: качество и вкусовые свойства арбузов и дынь, выращенных в новых географических условиях, были часто неудовлетворительными», — добавил аналитик.
По материалам:
Економічна Правда
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