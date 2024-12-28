Украинские фермеры восстановили выращивание арбузов и дынь до уровня 2021 года — Finance.ua

Украинские фермеры восстановили выращивание арбузов и дынь до уровня 2021 года Сегодня 20:33 — Аграрный рынок

Украинские фермеры восстановили выращивание арбузов и дынь до уровня 2021 года

За 2024 год объем закупки Украиной арбузов и дынь из-за границы вернулся на довоенный уровень.

Об этом пишет AgroTimes.

«За два года инвестиций в производство бахчевых в новых географических условиях Украина смогла полностью заместить тот импорт, который был необходим с начала войны», — отметил аналитик плодоовощного рынка проекта EastFruit Евгений Кузин.

Сообщается, что в то же время производители бахчевых культур заплатили за быстрое расширение посевных площадей ценами намного ниже уровня 2022−2023 годов, но немного выше уровня 2021 года.

«Также пришлось расплачиваться и потребителям: качество и вкусовые свойства арбузов и дынь, выращенных в новых географических условиях, были часто неудовлетворительными», — добавил аналитик.

Економічна Правда По материалам:

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