Украинские фермеры смогут получить больше финансирования под гарантии страхования урожая при поддержке USAID — Finance.ua

Украинские фермеры смогут получить больше финансирования под гарантии страхования урожая при поддержке USAID Сегодня 23:10 — Кредит&Депозит

около 572 млн грн дополнительного финансирования в течение сезона 2023 года, используя страхование будущего урожая как инструмент снижения кредитного риска. ПриватБанк , страховая компания UNIVERSALNA и Агентство США по международному развитию (USAID) объединились для запуска программы поддержки микро-, малого и среднего агробизнеса. Программа позволит предоставить агросекторудополнительного финансирования в течение сезона 2023 года, используя страхование будущего урожая как инструмент снижения кредитного риска.

Цель программы — расширение доступа к финансированию для украинских фермеров и аграрных компаний путем снижения кредитного риска банка. Украинские фермеры и сельскохозяйственные предприятия могут получить льготные банковские кредиты от ПриватБанка под гарантии страхования будущего урожая от страховой компании UNIVERSALNA. USAID предоставит грантовое финансирование для оплаты страхования урожая.

Ожидается, что новая программа позволит дофинансировать около 220 клиентов из числа малых сельскохозяйственных производителей со средней суммой кредита в 2,6 млн грн. Фермеры получат преимущества от минимизации рисков благодаря страхованию урожая.

Новый механизм финансирования обеспечит аграриев оборотными средствами, которых им очень не хватает для продолжения и расширения деятельности в условиях войны. Мы также ожидаем, что это будет способствовать увеличению числа инноваций в финансовых услугах и инструментах для ММСП. Мы считаем, что этот пилотный проект имеет большой потенциал для масштабирования за счет страхования будущего урожая", — отметил Роберт Бонд, руководитель Проекта USAID «Реформирование финансового сектора».

Как сообщил член правления ПриватБанка по вопросам МСБ Евгений Заиграев, агросектор критически важен для Украины в период военного положения, поэтому ПриватБанк с начала войны увеличил объемы финансирования аграриев почти в 4 раза, и продолжает активное кредитование агросектора, прежде всего малых предприятий, и поддерживает программы по льготному финансированию отрасли.

«Сегодня важным фактором является то, насколько быстро фермеры могут получить финансирование, поэтому ПриватБанк постоянно совершенствует тайминги кредитных процедур и условия получения кредитов. Почти все кредитные предложения ПриватБанка можно получить с компенсациями процентов от государства или других программ», — отметил Евгений Заиграев.

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