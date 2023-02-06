Украинские фермеры получат более 10 миллионов тонн семян овощей от доноров — Finance.ua
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Украинские фермеры получат более 10 миллионов тонн семян овощей от доноров

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Международные доноры передают 13,5 тонны семян овощей на деоккупированные территории Украины, фермеры получили первые отгрузки.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства агрополитики.
Отмечается, что эти семена будут переданы аграриям и жителям деоккупированных территорий Украины. Речь идет о семенах фасоли, гороха, свеклы, моркови, баклажана, лука и редиса.
Первые отгрузки получили микро-фермы и домохозяйства в четырех общинах Полтавской, Киевской, Днепропетровской областей. Этот объем семян обеспечит проведение посевной на 1126 га с/х земель.
Информацию о потребностях семян собирают Всеукраинская ассоциация громад (ВАГ) и Всеукраинский аграрный совет (ВАС), после чего распределят их в соответствии с запросами. Логистическую поддержку проекта, а именно бесплатную доставку семян от международных доноров в громады, осуществляет Программа USAID АГРО.
В программе отмечают важность поддержки домохозяйств и небольших ферм, ведь они обеспечивают около трети потребности потребительского рынка страны в овощах и вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной потребности общин.
По материалам:
Економічна Правда
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