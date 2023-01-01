Украинские беженцы в США получат пенсию и медстраховку — Finance.ua

Украинские беженцы в США получат пенсию и медстраховку
Прибывшие в США пенсионеры из Украины после начала полномасштабной войны смогут получать государственную пенсию Supplemental Security Income (SSI).
Об этом сообщило Управление по переселению беженцев Министерства здравоохранения и социальных служб США, передает Visit Ukraine Today.
SSI — это государственная пенсия, которую выплачивают малообеспеченным людям старше 65 лет и лицам с инвалидностью.
Какая сумма пенсии будет выплачиваться украинцам
Сумма выплаты зависит от штата, в котором находится беженец. В 2023 году минимальный размер будет составлять 914 долларов ежемесячно для одного человека или 1371 доллар для супругов.
Необходимые документы для оформления пенсии
Для того, чтобы подать заявление, обратитесь в ближайший офис Social Security Administration. При себе нужно иметь:
- паспорт;
- форму I-94;
- номер Social Security (если есть);
- информацию о доходе и имеющихся сбережениях;
- информацию о жилищной ситуации (договор аренды или информацию о родных, у которых проживает заявитель).
Если вы претендуете на пенсию по инвалидности, нужно предоставить информацию о диагнозе, лечении и контакты врачей.
Полный перечень документов в зависимости от ситуации доступен по ссылке.
Какие льготы станут доступны беженцам из Украины в США
Украинцы непенсионного возраста могут подавать заявку на получение федеральных льгот, которые будут действовать в течение года после получения статуса временной защиты. Получить можно такую помощь:
1. Финансовая поддержка через временное пособие нуждающимся семьям (TANF).
2. Медицинское страхование через Medicaid.
3. Помощь с пищевыми продуктами в рамках программы дополнительной помощи в области питания (SNAP).
Дополнительно Управление по переселению беженцев (ORR) помогает с подготовкой к поиску работы и непосредственно с трудоустройством, поддерживает в изучении английского языка и консультирует в получении медицинской помощи.
Как украинцам получить помощь в США
Обращайтесь в управление помощи правительству в штате, в котором находитесь, или в ближайшее управление по переселению беженцев. Список учреждений смотрите здесь.
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