Украинские беженцы в США получат пенсию и медстраховку — Finance.ua

Украинские беженцы в США получат пенсию и медстраховку Сегодня 15:43 — Личные финансы

Украинские беженцы в США получат пенсию и медстраховку

Прибывшие в США пенсионеры из Украины после начала полномасштабной войны смогут получать государственную пенсию Supplemental Security Income (SSI).

Об этом сообщило Управление по переселению беженцев Министерства здравоохранения и социальных служб США, передает Visit Ukraine Today.

SSI — это государственная пенсия, которую выплачивают малообеспеченным людям старше 65 лет и лицам с инвалидностью.

Какая сумма пенсии будет выплачиваться украинцам

Сумма выплаты зависит от штата, в котором находится беженец. В 2023 году минимальный размер будет составлять 914 долларов ежемесячно для одного человека или 1371 доллар для супругов.

Необходимые документы для оформления пенсии

Для того, чтобы подать заявление, обратитесь в ближайший офис Social Security Administration. При себе нужно иметь:

паспорт;

форму I-94;

номер Social Security (если есть);

информацию о доходе и имеющихся сбережениях;

информацию о жилищной ситуации (договор аренды или информацию о родных, у которых проживает заявитель).

Если вы претендуете на пенсию по инвалидности, нужно предоставить информацию о диагнозе, лечении и контакты врачей.

Полный перечень документов в зависимости от ситуации доступен по ссылке

Какие льготы станут доступны беженцам из Украины в США

Украинцы непенсионного возраста могут подавать заявку на получение федеральных льгот, которые будут действовать в течение года после получения статуса временной защиты. Получить можно такую помощь:

1. Финансовая поддержка через временное пособие нуждающимся семьям (TANF).

2. Медицинское страхование через Medicaid.

3. Помощь с пищевыми продуктами в рамках программы дополнительной помощи в области питания (SNAP).

Дополнительно Управление по переселению беженцев (ORR) помогает с подготовкой к поиску работы и непосредственно с трудоустройством, поддерживает в изучении английского языка и консультирует в получении медицинской помощи.

Как украинцам получить помощь в США

Обращайтесь в управление помощи правительству в штате, в котором находитесь, или в ближайшее управление по переселению беженцев. Список учреждений смотрите здесь

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