Украинские банки завершили первое полугодие с убытком в 4,6 миллиарда — Finance.ua

Украинские банки завершили первое полугодие с убытком в 4,6 миллиарда Сегодня 09:01 — Кредит&Депозит

Украинские банки завершили первое полугодие с убытком в 4,6 миллиарда

В течение января-июня украинские банки получили 4,6 миллиарда гривен убытков, во втором квартале чистый убыток сектора достиг 4,5 миллиарда.

Отмечается, что темпы роста чистого процентного дохода замедлились с 35% в январе-феврале до 19% за март-июнь в годовом исчислении.

«Все крупные банки предлагали заемщикам „кредитные каникулы“, некоторые финучреждения временно снизили ставки по потребительским кредитам. Это привело к резкому сокращению процентных доходов в розничном сегменте», — объяснили в регуляторе.

Подавленный спрос на банковские услуги ограничивает комиссионные доходы банков. Чистый комиссионный доход сократился за март-июнь на 35% г/г по сравнению с ростом на 15% г/г в январе-феврале.

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Операционный результат банков оставался положительным: чистая операционная прибыль до отчислений в резервы по итогам II квартала составила 33,5 млрд грн по сравнению с 23,5 млрд грн во II квартале 2021 года.

Отрицательный финансовый результат первого полугодия определили значительные объемы сформированных резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны: банки сформировали резервы на 57,9 млрд грн, из них в марте-июне на 52,1 млрд грн.

«Реализация кредитного риска в результате полномасштабной войны привела к убыточности банковского сектора впервые за последние пять лет. Резервы по кредитным убыткам будут расти и дальше. Чтобы сохранить операционную эффективность, банки должны приспособить свои бизнес-модели к работе в кризисных условиях, а также должным образом отражать финансовые показатели для сохранения финансовой устойчивости банковского сектора», — прокомментировал заместитель председателя Национального банка Ярослав Матузка.

По состоянию на 1 июля 2022 года из 68 платежеспособных банков 47 банков были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 10,0 млрд грн, 21 — убыточными с убытком 14,6 млрд грн.

Справка Finance.ua:

по данным Нацбанка, по состоянию на 1 апреля 2022 года наиболее убыточным среди государственных банков был Укрэксимбанк. Убытки банка в первом квартале 2022 года составили 2,019 млрд грн;

в группе банков с иностранным капиталом наибольший убыток получил ОТП Банк (834,5 млн грн), а среди банков с частным капиталом — Мегабанк (196,091 млн грн).

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