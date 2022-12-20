Украинские банки увеличили прибыль: сколько заработали за последний месяц — Finance.ua

Украинские банки увеличили прибыль: сколько заработали за последний месяц Сегодня 13:04 — Кредит&Депозит

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-ноябре 2022 года составила 19,429 млрд гривен. Это на 77% больше, чем за 10 месяцев текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, доходы банков за январь-ноябрь 2022 года составили 322,053 млрд гривен, расходы — 286,899 млрд гривен.

По данным НБУ, банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Отчисления в резервы выросли в 13,6 раза по сравнению с январем-ноябрем 2021 года — до 113 млрд гривен.

Прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти вдвое до рекордного уровня. Прибыль составила 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).

Напомним, убытки после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-марте 2022 составили 160 млн гривен, после чего банки показывали убытки. Однако уже в июле была зафиксирована прибыль — 3,407 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным Национального банка, в ноябре сократился на 0,6% до 1047,272 млрд гривен.

Объем гривневых кредитов юридическим лицам за отчетный месяц сократился на 0,9% до 529,932 млрд гривен. Объем кредитов, выданных бизнесу в иностранной валюте, вырос на 0,4% до 265,995 млрд гривен.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.