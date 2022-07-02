Украинские АЗК начали снимать ограничения на продажу топлива — Finance.ua
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Украинские АЗК начали снимать ограничения на продажу топлива

Технологии&Авто
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Сеть WOG отменила ограничения на отпуск горючего при наличии карты лояльности PRIDE.
Об этом пресс-служба АЗК сообщила в Facebook.
«Сеть АЗК WOG убирает ограничения на отпуск горючего. С 1 июля снимаются все лимиты на отпуск любого вида горючего на всех АЗК сети WOG. Новые условия отпуска действуют для всех участников программы лояльности PRIDE», — отметили в пресс-службе.
Также, для владельцев карты становится доступной покупка газа за наличные деньги и банковские карты на тех АЗК, где отпуск горючего происходит исключительно за безналичный расчет.
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Кроме WOG, свободный отпуск горючего анонсировала еще одна сеть АЗК — Prime. Снятие ограничений произойдет 4 июля.
В Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит горючего на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация несколько улучшилась, ограничения на отпуск горючего смягчились до 20-30 литров в бак.
В апреле в результате авиаударов был уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге (Полтавская обл.). Также россияне разбомбили около 20 нефтебаз.
В июне на украинский рынок привезли более 600 тысяч тонн нефтепродуктов. Эксперты отмечают, что такими темпами до конца июля лимиты на отпуск горючего на АЗС будут повышены или отменены.
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По материалам:
УНІАН
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