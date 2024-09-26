Украинские автопроизводители получили заказы на 1 млрд грн — Finance.ua
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Украинские автопроизводители получили заказы на 1 млрд грн

Казна и Политика
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В этом году профинансированы заказы у украинских производителей автобусов на почти 1 млрд грн. В частности, речь идет о программе «Школьный автобус», благодаря которой украинские общины получают новые комфортные автобусы для перевозки детей, а заводы имеют больше работы. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает AUTO-Consulting.
По ее словам, в текущем году было закуплено 289 таких автобусов на 997 млн ​​грн. Это позволит удержать отрасль и рабочие места, потому что коммерческий рынок сейчас очень слабый.
Кроме того, увеличится количество индустриальных парков в Житомирской, Закарпатской и Винницкой областях. Суммарно имеем уже четыре профинансированных индустриальных парка на почти полмиллиарда гривен. Еще 12 индустриальных парков на этапе рассмотрения документов.
Напомним, на днях в Раде обсудили вопросы соблюдения требований по степени локализации автобусов. В частности, было отмечено, что бюджетные средства должны направляться на поддержку украинских производителей, которые соблюдают требования по степени локализации и производят товары с высокой добавленной стоимостью на территории страны.
По данным Укравтопрома, с начала 2024 года автобусный парк Украины пополнило 1168 автобусов (-34% к аналогичному периоду 2023 года).
По материалам:
MMR
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