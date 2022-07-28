Украинские архитекторы предлагают восстанавливать «панельки» Харькова напечатанными на 3D-принтере модулями — Finance.ua
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Украинские архитекторы предлагают восстанавливать «панельки» Харькова напечатанными на 3D-принтере модулями

Технологии&Авто
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Украинские архитекторы предлагают восстанавливать «панельки» Харькова напечатанными на 3D-принтере модулями
Украинские архитекторы предлагают восстанавливать «панельки» Харькова напечатанными на 3D-принтере модулями
Украинские архитекторы Любомир Подолянич и Константин Русев разработали концепцию восстановления жилых домов харьковского района Северной Салтовки, наиболее пострадавшего от российских обстрелов. Их проект завоевал 6 место и вошел в десятку лучших в международном конкурсе Impact Design, обратило внимание издание Pragmatika.
Согласно замыслу, после проверок поврежденные части домов Северной Салтовки демонтируют, а саму панельную конструкцию усилят металлическим каркасом и сделают архитектурную «заплатку» из жилых модулей, которые планируют напечатать на 3D-принтере. Можно упомянуть, что технологии 3D-печати часто используются в строительстве — например, в 2019 году в Шанхае одновременно открыли два самых длинных в мире 3D-печатных моста (пластиковый и бетонный).
Украинские архитекторы предлагают восстанавливать «панельки» Харькова напечатанными на 3D-принтере модулями
Архитекторы выбрали технологию 3D-печати по нескольким причинам. Ключевыми преимуществами, по их мнению, являются: возможность быстро создать постоянное жилье для тысяч пострадавших украинцев и одновременно сэкономить человеческий ресурс и сэкономить на стройматериалах и логистике (для возведения стен и перегородок используется готовая смесь, и в дальнейшем созданные объекты не нуждаются в дополнительной обработке).
Модуль площадью 31,3 м2 состоит из двух уровней: взрослого и детского. В первый входят кухня, гостиная, ванная комната и рабочая зона. Детская зона предусматривает два рабочих и спальных места и небольшое скрытое игровое помещение.
Украинские архитекторы предлагают восстанавливать «панельки» Харькова напечатанными на 3D-принтере модулями
Особое внимание архитекторы уделили системам хранения и мебельным трансформерам — в цокольном этаже для каждой квартиры предусмотрены контейнеры, где хозяева могут хранить крупногабаритные вещи, например сноуборды, коляски и т.д. На кровлях сооружений при необходимости можно обустраивать спортивные площадки или зоны отдыха, а возле зданий предусмотрено место для парковки, подзарядки электросамокатов и велосипедов.
Украинские архитекторы предлагают восстанавливать «панельки» Харькова напечатанными на 3D-принтере модулями
Авторы также предлагают распространить опыт на другие территории, пострадавшие от российской агрессии, учитывая, что вся территория Украины с середины 1950-х годов была застроена жилыми многоэтажными панельными домами этой же серии.
По материалам:
ITC.ua
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