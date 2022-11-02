Украинская ІТ-индустрия через восемь месяцев войны демонстрирует рост (инфографика) — Finance.ua

Украинская ІТ-индустрия через восемь месяцев войны демонстрирует рост (инфографика) Сегодня 08:00 — Личные финансы

По итогам девяти месяцев текущего года национальная ІТ-индустрия сохраняет положительную динамику роста и остается единственной экспортной отраслью, которая стабильно генерирует валютные поступления в экономику Украины в условиях войны.

Украинские компании продолжают непрерывно работать и выполнять проекты, своевременно платить налоги, привлекать инвестиции и новых клиентов, активно выходить на глобальный рынок.

Об этом сообщает itukraine.org.ua.

По данным Национального Банка Украины, за девять месяцев 2022 года объем компьютерных услуг увеличился на 13% и составил почти 5,5 млрд долл. США.

При этом сумма уплаченных ІТ-индустрией налогов и сборов за этот период составила 48 млрд грн.

Такие показатели стали возможны благодаря масштабному и быстрому переформатированию индустрии во время войны, большинству компаний удалось эффективно реализовать антикризисные планы по поддержке непрерывности бизнеса (BCP), перейти на гибкие модели работы, релоцировать команды и диферсифицировать офисы в Украине и за рубежом.

Компании постоянно адаптируют собственную инфраструктуру к реалиям военного времени, в том числе ключевые системы заведены в «облако», диверсифицирована сеть интернет провайдеров, в том числе за счет глобальной спутниковой системы Starlink, офисные помещения оборудованы генераторами для обеспечения резервного энергоснабжения. Украинский ІТ-бизнес делает все возможное, чтобы обеспечить максимальную готовность к любому сценарию событий.

Кроме того, компании активно поддерживают государство и армию. Среди украинских айтишников распространено мощное волонтерское движение, из которого сформировалась IT-армия Украины. На данный момент Кибервойсках задействованы до 15% ІТ-специалистов.

В ВСУ с оружием в руках защищают страну 3% айтишников. Остальные 82% работают дальше в компаниях, поддерживая экономический фронт государства, активно донатят и волонтерят. В общей сложности сумма донатов от украинского технологического сектора уже превысила 500 млн долл. США.

«Вызовы беспрецедентны. Но итоги девяти месяцев работы ІТ-индустрии показывают уровень ее устойчивости и зрелости и какой большой потенциал для развития и восстановления страны она сохраняет. Однако, по сравнению с прошлыми годами, темпы роста индустрии замедлились и не соответствуют довоенным прогнозам на 2022 год. Помимо объективных причин такой тенденции, связанных с войной, критически важно решить вопрос бронирования ІТ-специалистов, разрешить им временный выезд за границу для поддержки бизнес-активности и работы с клиентами, сохранить украинское налоговое резидентство компаний и специалистов», — подчеркнул Константин Васюк, исполнительный директор Ассоциации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.