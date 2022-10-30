Какие профессии студенты считают наиболее актуальными в будущем — исследование (инфографика) Сегодня 13:12 — Личные финансы

IT-компания Genesis уже второй год проводит исследования среди украинских студентов. Его цель — выяснить отношение молодежи к образованию, будущей специальности и наличие пробелов в учебных программах.

Об этом пишет rabota.ua.

Опрос проходил в августе 2022 года.

84% студентов считают свою будущую специальность актуальной, несмотря на войну. Больше всего в этом убеждены те, кто получает образование в точных и экономических науках.

Базовые знания по специальности, английский язык, тайм-менеджмент и критическое мышление — эти навыки, полученные во время обучения, студенты считают самыми полезными.

95% студентов занимаются самообразованием, где совершенствуют практические скилы по своим дисциплинам.

Устройство на работу

78% студентов убеждены, что бизнес должен сотрудничать с ВУЗами: содействовать трудоустройству выпускников, организовывать стажировку, разрабатывать совместные учебные курсы, получать финансирование в виде грантовых программ, предоставлять стипендии, инвестировать в открытие научных центров.

68% респондентов отметили, что хотят работать в сфере IT — причем большинство охотно готовы строить карьеру как в международной, так и украинской компании. 14% студентов стремятся открыть свой бизнес.

Для будущей профессии очень важно знать иностранный язык. Изучать иностранный как онлайн, так и оффлайн можно в Speak Up — международной сети школ английского языка, насчитывающей десятки школ в Украине и во всем мире.

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