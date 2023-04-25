Украинская компания Sherp открывает завод в Турции — Finance.ua

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Украинская компания Sherp открывает завод в Турции

Технологии&Авто
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Украинская компания Sherp открывает завод в Турции
Украинская компания Sherp открывает завод в Турции
Украинская компания по производству вездеходов Sherp 26 апреля откроет новый завод в турецкой провинции Бурса.
Как сообщает Daily Sabbah, на заводе будет запущено серийное производство многоцелевого вездехода Sherp YETX, презентация которого состоялась в Турции накануне.
«Компания решила инвестировать сюда, полагаясь на индустриализацию Бурсы, квалифицированные человеческие ресурсы и географию Турции», — прокомментировал гендиректор филиала Sherp в Бурсе Orso Off-Road Solutions Эрман Эрсез.
Вторая линия производства, по его словам, будет запущена в 2024 году.
Sherp YETX разработан для передвижения по сложному рельефу. Модель 2,8 метра в высоту, 4 метра в длину и 2,5 метра в ширину. Может легко преодолевать препятствия до метра и использоваться на склонах до 35 градусов.
Автомобиль можно использовать в поисково-спасательных операциях, ликвидации лесных пожаров и службах скорой помощи в районах, куда не могут добраться обычные автомобили.
Внедорожник используется в странах со сложным климатом и рельефом, особенно в Северной Америке, Африке и Арктике, сказал Эрсез.
В Sherp в 2020 году сообщили о намерении перенести производство из Украины в другую страну. По словам гендиректора компании Ярослава Пригары, шесть стран пригласили разместить производство у них. Он отметил, что «все они имеют ВВП на душу населения значительно выше Украины, экономики некоторых стран больше нашей в десятки раз».
«Справедливости ради, дома мы тоже не остались без внимания. За последние шесть месяцев у нас уже четвертая проверка государственных контролирующих органов», — писал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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