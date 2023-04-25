Украинская компания Sherp открывает завод в Турции — Finance.ua

Украинская компания Sherp открывает завод в Турции Сегодня 05:15 — Технологии&Авто

Украинская компания Sherp открывает завод в Турции

Украинская компания по производству вездеходов Sherp 26 апреля откроет новый завод в турецкой провинции Бурса.

Как сообщает Daily Sabbah , на заводе будет запущено серийное производство многоцелевого вездехода Sherp YETX, презентация которого состоялась в Турции накануне.

«Компания решила инвестировать сюда, полагаясь на индустриализацию Бурсы, квалифицированные человеческие ресурсы и географию Турции», — прокомментировал гендиректор филиала Sherp в Бурсе Orso Off-Road Solutions Эрман Эрсез.

Вторая линия производства, по его словам, будет запущена в 2024 году.

Sherp YETX разработан для передвижения по сложному рельефу. Модель 2,8 метра в высоту, 4 метра в длину и 2,5 метра в ширину. Может легко преодолевать препятствия до метра и использоваться на склонах до 35 градусов.

Автомобиль можно использовать в поисково-спасательных операциях, ликвидации лесных пожаров и службах скорой помощи в районах, куда не могут добраться обычные автомобили.

Внедорожник используется в странах со сложным климатом и рельефом, особенно в Северной Америке, Африке и Арктике, сказал Эрсез.

В Sherp в 2020 году сообщили о намерении перенести производство из Украины в другую страну. По словам гендиректора компании Ярослава Пригары, шесть стран пригласили разместить производство у них. Он отметил, что «все они имеют ВВП на душу населения значительно выше Украины, экономики некоторых стран больше нашей в десятки раз».

«Справедливости ради, дома мы тоже не остались без внимания. За последние шесть месяцев у нас уже четвертая проверка государственных контролирующих органов», — писал он.

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НВ По материалам:

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