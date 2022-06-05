Украинская компания разрабатывает электромобиль с быстрой заменой аккумуляторов — Finance.ua

Украинская компания разрабатывает электромобиль с быстрой заменой аккумуляторов

Украинская компания разрабатывает электромобиль с быстрой заменой аккумуляторов

Запорожская компания Инфоком ЛТД сообщила, что совместно с производителем зарядных станций UGV Chargers работают над разработкой «народного электроавтомобиля» с быстрой заменой аккумуляторов через съемные кейсы.

Кроме этого релиза, Инфоком ЛТД предоставил компьютерные рисунки будущего автомобиля. На них изображен авто А-класс, в багажнике которого находятся съемные аккумуляторные батареи. Автомобиль стоит возле станции замены АКБ.

Подобная идея не нова — она разрабатывалась многими производителями электромобилей, включая Renault. Однако до сих пор наиболее распространенными автомобилями остаются те, батареи которых постоянно закреплены в машине и заряжаются от внешнего источника.

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