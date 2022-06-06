Украинская компания инвестирует $60 млн в альтернативу Google — Finance.ua

Украинская компания инвестирует $60 млн в альтернативу Google

Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Украинская компания инвестирует $60 млн в альтернативу Google

Ahrefs, компания украинца Дмитрия Герасименко, инвестирует $60 млн в разработку собственного поисковика под названием Yep. Он будет использовать собственные поисковые индексы и выплачивать 90% доходов от рекламы контент-мейкерам.

Об этом пишет TechCrunch.

Будущий поисковик Yep несет в себе новую идею в сфере интернет-маркетинга — он будет платить 90% доходов от рекламы тем, кто создает контент.

«Представим, что крупнейший поисковик в мире зарабатывает $100 миллиардов в год. Теперь представим, что он отдает $90 миллиардов авторам контента и паблишерам», — объясняет СЕО Ahrefs Герасименко.

«Wikipedia, вероятно, могла бы зарабатывать несколько миллиардов долларов в год за свой контент. И они бы смогли перестать просить донаты и начать платить людям, которые „полируют“ эти статьи, достойную зарплату», — добавил он.

Yep будет хранить определенные данные по запросам, но не персональные данные, по которым можно идентифицировать человека.

Например, Yep будет отслеживать, сколько раз слово искали, и расположение ссылки, на которую кликали чаще всего. Но, в отличие от Google, новый поисковик не будет создавать профиль человека, чтобы в дальнейшем отправлять ему персональную рекламу.

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