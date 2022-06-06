Украинская компания инвестирует $60 млн в альтернативу Google — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинская компания инвестирует $60 млн в альтернативу Google

Сегодня 09:45Фондовый рынок
174
Украинская компания инвестирует $60 млн в альтернативу GoogleУкраинская компания инвестирует $60 млн в альтернативу Google
Ahrefs, компания украинца Дмитрия Герасименко, инвестирует $60 млн в разработку собственного поисковика под названием Yep. Он будет использовать собственные поисковые индексы и выплачивать 90% доходов от рекламы контент-мейкерам.
Об этом пишет TechCrunch.
Будущий поисковик Yep несет в себе новую идею в сфере интернет-маркетинга — он будет платить 90% доходов от рекламы тем, кто создает контент.
«Представим, что крупнейший поисковик в мире зарабатывает $100 миллиардов в год. Теперь представим, что он отдает $90 миллиардов авторам контента и паблишерам», — объясняет СЕО Ahrefs Герасименко.
«Wikipedia, вероятно, могла бы зарабатывать несколько миллиардов долларов в год за свой контент. И они бы смогли перестать просить донаты и начать платить людям, которые „полируют“ эти статьи, достойную зарплату», — добавил он.
Yep будет хранить определенные данные по запросам, но не персональные данные, по которым можно идентифицировать человека.
Например, Yep будет отслеживать, сколько раз слово искали, и расположение ссылки, на которую кликали чаще всего. Но, в отличие от Google, новый поисковик не будет создавать профиль человека, чтобы в дальнейшем отправлять ему персональную рекламу.
По материалам: dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.