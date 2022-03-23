Украинская «Дарница» будет производить лекарство от COVID-19 по лицензии Pfizer — Finance.ua
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Украинская «Дарница» будет производить лекарство от COVID-19 по лицензии Pfizer

Сегодня 05:48Казна и Политика
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Украинская «Дарница» будет производить лекарство от COVID-19 по лицензии PfizerУкраинская «Дарница» будет производить лекарство от COVID-19 по лицензии Pfizer
Украинская фармацевтическая компания «Дарница» выиграла конкурс и подписала соглашение на получение лицензии на разработку и производство орального противоковидного препарата Pfizer.
Об этом сообщил исполнительный директор компании Дмитрий Шимкив, отмечается на сайте уполномоченной ООН организации Medicines Patent Pool.
Таким образом, «Дарница» получила право на разработку и производство генерической версии орального противоковидного препарата Pfizer нирматрелвира (nirmatrelvir) в комбинации с низкой дозой ритонавира (nirmatrelvir; ritonavir), отметил Шимкив.
На сайте MPP сообщается, что это не только позволит обеспечить лекарством украинцев, но и позволит Украине поставлять лекарства в 95 стран со средним и низким уровнем дохода. Такое соглашение есть у 36 компаний в 13 странах мира.
«Война с агрессором идет на нашей земле. Но и мировая пандемия никуда не делась. В условиях военного положения в стране, а также на фоне пандемии, мощная и инновационная фарма — это важнейшая составляющая национальной безопасности государства», — комментирует Шимкив подписание соглашения.
В настоящее время компания является единственной в Украине, которая имеет право разработки и производства генерической версии лечения COVID-19 «для украинских пациентов и медицинских работников, а также для всего региона».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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