Украинская «Дарница» будет производить лекарство от COVID-19 по лицензии Pfizer — Finance.ua

Украинская «Дарница» будет производить лекарство от COVID-19 по лицензии Pfizer

Сегодня 05:48 — Казна и Политика

Украинская «Дарница» будет производить лекарство от COVID-19 по лицензии Pfizer

Украинская фармацевтическая компания «Дарница» выиграла конкурс и подписала соглашение на получение лицензии на разработку и производство орального противоковидного препарата Pfizer.

Об этом сообщил исполнительный директор компании Дмитрий Шимкив, отмечается на сайте уполномоченной ООН организации Medicines Patent Pool.

Таким образом, «Дарница» получила право на разработку и производство генерической версии орального противоковидного препарата Pfizer нирматрелвира (nirmatrelvir) в комбинации с низкой дозой ритонавира (nirmatrelvir; ritonavir), отметил Шимкив.

На сайте MPP сообщается, что это не только позволит обеспечить лекарством украинцев, но и позволит Украине поставлять лекарства в 95 стран со средним и низким уровнем дохода. Такое соглашение есть у 36 компаний в 13 странах мира.

«Война с агрессором идет на нашей земле. Но и мировая пандемия никуда не делась. В условиях военного положения в стране, а также на фоне пандемии, мощная и инновационная фарма — это важнейшая составляющая национальной безопасности государства», — комментирует Шимкив подписание соглашения.

В настоящее время компания является единственной в Украине, которая имеет право разработки и производства генерической версии лечения COVID-19 «для украинских пациентов и медицинских работников, а также для всего региона».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.