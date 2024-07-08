Украинская биржа с российским капиталом прекратила торги — Finance.ua

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Украинская биржа с российским капиталом прекратила торги

Фондовый рынок
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Украинская биржа с российским капиталом прекратила торги
Украинская биржа с российским капиталом прекратила торги
Фондовая «Украинская биржа» 8 июля прекратила торги после решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) аннулировать лицензию биржи на осуществление деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт биржи.
«Сегодня, 8 июля, торги не проводятся», — говорится в сообщении.
В то же время НКЦБФР сообщила, что среди владельцев «Украинской биржи» есть человек, к которому применены санкции.
«Украинская биржа» была основана в 2008 году крупнейшими участниками украинского рынка фондового совместно с российской фондовой биржей РТС, которая позже объединилась с «Московской биржей».

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Торговля началась в марте 2009 года по новым для Украины технологиям. Биржа быстро вытеснила биржу ПФТС с рынка торговли акциями и облигациями.
Крупнейшим акционером биржи является компания Freedom Holding с долей 24%, к владельцу которого, Тимуру Турлову, введены санкции. Кроме того, 2,5% акций принадлежат российскому Сбербанку.
По материалам:
РБК-Україна
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