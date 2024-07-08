Украинская биржа с российским капиталом прекратила торги — Finance.ua

Украинская биржа с российским капиталом прекратила торги Сегодня 12:47 — Фондовый рынок

Украинская биржа с российским капиталом прекратила торги

Фондовая «Украинская биржа» 8 июля прекратила торги после решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) аннулировать лицензию биржи на осуществление деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт биржи

«Сегодня, 8 июля, торги не проводятся», — говорится в сообщении.

В то же время НКЦБФР сообщила , что среди владельцев «Украинской биржи» есть человек, к которому применены санкции.

«Украинская биржа» была основана в 2008 году крупнейшими участниками украинского рынка фондового совместно с российской фондовой биржей РТС, которая позже объединилась с «Московской биржей».

Торговля началась в марте 2009 года по новым для Украины технологиям. Биржа быстро вытеснила биржу ПФТС с рынка торговли акциями и облигациями.

Крупнейшим акционером биржи является компания Freedom Holding с долей 24%, к владельцу которого, Тимуру Турлову, введены санкции. Кроме того, 2,5% акций принадлежат российскому Сбербанку.

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