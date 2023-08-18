Украинская банковская сфера не сталкивалась раньше с ликвидацией «рабочих» банков — Новак Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Украинская банковская сфера знает примеры покупки работающих банков с определенными целями, но рабочие банки еще не ликвидировали. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономист Андрей Новак.

«Нет, таких историй у нас не было. Полной ликвидации не последовало. Были случаи покупки, когда работающая, живая структура была куплена с определенными целями. А так, чтобы рабочий банк ликвидировали полностью — таких историй у нас не было», — подчеркнул экономист.

По его словам, основной причиной ликвидации банков в Украине обычно является разорение активов и, как следствие, доведение учреждений до нулевой ликвидности.

В начале 2014 г. в Украине было 180 банков. Осенью 2019 года на рынке осталось 76 банков. Сейчас, по данным НБУ, в Украине действуют 64 банка. Еще 54 учреждения, по данным ФГВФЛ, находятся в стадии ликвидации.

«В Украине после истории с массовым банкопадом, когда была ликвидирована фактически половина банков из имеющихся в то время, сложилась такая основная причина — предварительное опустошение их активов собственниками, которые беспрепятственно вывели активы за границу, опустошили банки и таким образом довели до почти нулевой ликвидности», — напомнил он.

Андрей Новак добавил, что некоторые системоформирующие банки государство «скажем так, национализировало — как в истории с Приватбанком», ведь банк такого уровня нельзя было просто ликвидировать — и государство его национализировало.

«А так, в принципе, в Украине ликвидация банков происходит, как правило, по одной причине — это предварительное опустошение их активов собственниками банков», — резюмировал экономист.

«Юридическая процедура отработана и экономическая тоже», — отметил Андрей Новак.

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УНН По материалам:

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