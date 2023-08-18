Украинская банковская сфера не сталкивалась раньше с ликвидацией «рабочих» банков — Новак — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинская банковская сфера не сталкивалась раньше с ликвидацией «рабочих» банков — Новак

Казна и Политика
90
Украинская банковская сфера знает примеры покупки работающих банков с определенными целями, но рабочие банки еще не ликвидировали. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал экономист Андрей Новак.
«Нет, таких историй у нас не было. Полной ликвидации не последовало. Были случаи покупки, когда работающая, живая структура была куплена с определенными целями. А так, чтобы рабочий банк ликвидировали полностью — таких историй у нас не было», — подчеркнул экономист.
По его словам, основной причиной ликвидации банков в Украине обычно является разорение активов и, как следствие, доведение учреждений до нулевой ликвидности.
В начале 2014 г. в Украине было 180 банков. Осенью 2019 года на рынке осталось 76 банков. Сейчас, по данным НБУ, в Украине действуют 64 банка. Еще 54 учреждения, по данным ФГВФЛ, находятся в стадии ликвидации.
Место для вашей рекламы
«В Украине после истории с массовым банкопадом, когда была ликвидирована фактически половина банков из имеющихся в то время, сложилась такая основная причина — предварительное опустошение их активов собственниками, которые беспрепятственно вывели активы за границу, опустошили банки и таким образом довели до почти нулевой ликвидности», — напомнил он.
Андрей Новак добавил, что некоторые системоформирующие банки государство «скажем так, национализировало — как в истории с Приватбанком», ведь банк такого уровня нельзя было просто ликвидировать — и государство его национализировало.
«А так, в принципе, в Украине ликвидация банков происходит, как правило, по одной причине — это предварительное опустошение их активов собственниками банков», — резюмировал экономист.
«Юридическая процедура отработана и экономическая тоже», — отметил Андрей Новак.
Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.