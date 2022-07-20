Украинская авиакомпания SkyUp создает дочку на Мальте, чтобы летать между странами ЕС — Finance.ua

Украинская авиакомпания SkyUp создает дочку на Мальте, чтобы летать между странами ЕС 20.07.2022, 01:29 — Фондовый рынок

Украинская авиакомпания SkyUp создает дочку на Мальте, чтобы летать между странами ЕС

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines создаст дочернее предприятие на Мальте с рабочим названием SkyUp Europe. Это позволит получить сертификат перевозчика EU AOC, закрепиться на европейском рынке «мокрого лизинга» (ACMI) и чартерных перевозок. С марта 2023 г. SkyUp будет выполнять регулярные рейсы между странами ЕС.

Об этом со ссылкой на акционера SkyUp Александра Альбу сообщил Forbes.ua

Чартерные рейсы для туроператоров будут поначалу выполняться из Словакии, Чехии, Румынии, Польши, Молдовы и стран Балтии. Существующие договоренности по «мокрому лизингу» будут переданы на новый сертификат эксплуатанта.

Издание aviation.direct (работает в Австрии и на Мальте) со ссылкой на Альбу отметило , что новая компания может стать активной в Австрии и Германии. Это могут быть чартерные и регулярные рейсы, кроме «мокрого лизинга» для авиакомпании Corendon.

Украинская компания планирует сначала развивать ACMI и чартерный бизнес, которым уже занимается. В планах обслуживать наиболее популярные страны для отдыха, в том числе Турцию, Египет и Танзанию.

Первым крупным клиентом SkyUp Europe станет туроператор Join UP!, также принадлежащий семье Альба и уже имеющий филиалы в странах Балтии, Румынии и Польши.

В компании не раскрывают деталей о сети маршрутов и затратах на создание нового проекта. Но сообщили о причинах выбора Мальты для получения сертификата эксплуатанта.

Руководство SkyUp обосновывает выбор поддержкой со стороны местных властей и лояльным налоговым законодательством для возможности работы в панъевропейском масштабе.

Расходы на получение сертификата авиакомпании и лицензии на деятельность на Мальте составят около 5 млн евро.

Согласно мальтийским правилам, сначала будут использоваться по меньшей мере два самолета. К лету 2023 года компания планирует иметь на новом сертификате 19 бортов.

Начало первых чартерных рейсов запланировано на конец осени 2022 года. Продажа билетов запланирована на конец ноября/начало декабря 2022 года. Первый же собственный регулярный рейс запланирован на конец марта 2023 года.

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НВ По материалам:

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