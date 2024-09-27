Украинская армия может остаться без картофеля — Finance.ua

Украинская армия может остаться без картофеля Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Украинская армия может остаться без картофеля

Заложенная в нынешние контракты цена на картофель пока не соответствует рыночным тенденциям.

Об этом сообщает «Общественное радио».

Член Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны, журналистка-расследователь Татьяна Николаенко пояснила, что в настоящее время цена в контрактах на поставку картофеля заложена на уровне 8 грн/кг. Соответствующие контракты с поставщиками подписал Государственный оператор тыла, обеспечивающий закупки продовольствия для военных.

В то же время из-за неурожая картофеля его цена вырастет. А контракты прописаны так, что поставщики не могут отказаться от цены, в то время как Государственный оператор тыла может ее только снижать.

Как пояснила Николаенко, штраф за несоблюдение контракта составляет 0,1%. Поэтому она считает, что поставщикам будет легче платить маленькие штрафы и не поставлять картофель по невыгодной цене.

Журналистка добавила, что к февралю цена на картофель вырастет до 30 грн/кг. Уже сейчас картофель стоит вдвое дороже цены, прописанной в контрактах.

«Картофель — это не самый критический продукт. Это не мясо. Но это один из самых массовых продуктов в заказе. Поэтому есть риск, что по крайней мере некоторые воинские части останутся без картофеля, если эту историю не пересмотрят», — подчеркнула член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны.

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