Украинок за границей будут обучать высокооплачиваемым профессиям: детали — Finance.ua

Украинок за границей будут обучать высокооплачиваемым профессиям: детали Сегодня 14:35 — Личные финансы

Украинок за границей будут обучать высокооплачиваемым профессиям: детали

Украинские беженцы за рубежом и женщины со статусом ВПЛ смогут получить бесплатное обучение в сфере креативных и IT-индустрий. Проект охватит 1000 участников.

Новые навыки для начала карьеры можно получить по 13-ти направлениям, сообщает yavp.pl.

Projector Foundation совместно с ЕС объявляет старт набора на бесплатное онлайн обучение. Группы по 13 курсам стартуют в ноябре. В списке направлений — графический и веб-дизайн, SMM и программирование.

На обучение могут подаваться не имеющие работы совершеннолетние беженки за рубежом и женщины со статусом ВПЛ в Украине. Для участия в конкурсе достаточно будет документа, подтверждающего статус человека в соответствии со страной, где он находится.

«Хотим усилить женщин и помочь овладеть новыми навыками для начала карьеры в креативном или IT секторе — чтобы у украинок была финансовая независимость и достойная оплата труда. На курсах студентки будут работать с реальными заказчиками и получат готовые кейсы в портфолио после его окончания», — сообщают на странице Projector.

Частью обучения станут консультации по HR, доступ к онлайн-библиотеке Projector Library и карьерному сервису LEZO.

Одним из условий является владение английским языком на уровне не ниже Іntermediate. Дедлайн подачи заявок — 14 ноября 2023 (в 23:00).

Обучение создано при финансовой поддержке ЕС и информационной поддержке Министерства экономики Украины.

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