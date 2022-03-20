Украинки смогут получить ваучер на бесплатное жилье за границей на две недели — Finance.ua

Украинки смогут получить ваучер на бесплатное жилье за границей на две недели

Сегодня 16:32 — Личные финансы

Беженки из Украины смогут получить жилье на две недели — за это время можно собрать необходимые документы для оформления статуса беженца в той или иной стране или подыскать для себя более удобные варианты для проживания.

Это стало возможным благодаря договоренности общественной инициативы «Марш женщин» в партнерстве с Airbnb. При этом жилье можно подыскать не только в Европе, но и других странах мира.

«За две недели из Украины уехали миллионы человек. Большинство из них в Польшу и Германию, и эти страны уже просто не могут предоставить убежище новым и новым беженцам, бегущим от войны. Мы же предлагаем украинкам рассмотреть другие страны», — рассказала глава «Марш женщин» Елена Шевченко.

Она отмечает, что очень важно, что это ваучер именно на жилье, а не место в спортзале или выставочном центре, где часто селят украинцев.

Как получить ваучер? Для этого Для этого необходимо заполнить специальную форму в разделе телеграм-бота и дождаться, когда с вами свяжутся.

«Сейчас мы слышим немало историй, как женщины могут попасть в разные неприятные ситуации в других странах, особенно, когда они не знают языка и не к кому обратиться в стране, в которую прибыли. Поэтому важно иметь надежную «принимающую» сторону, — говорит представительница общественной инициативы.

Она советует беженцам обратить внимание на более отдаленные страны, такие как Швеция, Дания или Норвегия, поскольку ближайшие соседи Украины уже на грани возможностей принимать беженцев и помогать им.

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