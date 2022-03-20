Украинки смогут получить ваучер на бесплатное жилье за границей на две недели — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Украинки смогут получить ваучер на бесплатное жилье за границей на две недели

Сегодня 16:32Личные финансы
133
Беженки из Украины смогут получить жилье на две недели — за это время можно собрать необходимые документы для оформления статуса беженца в той или иной стране или подыскать для себя более удобные варианты для проживания.
Это стало возможным благодаря договоренности общественной инициативы «Марш женщин» в партнерстве с Airbnb. При этом жилье можно подыскать не только в Европе, но и других странах мира.
«За две недели из Украины уехали миллионы человек. Большинство из них в Польшу и Германию, и эти страны уже просто не могут предоставить убежище новым и новым беженцам, бегущим от войны. Мы же предлагаем украинкам рассмотреть другие страны», — рассказала глава «Марш женщин» Елена Шевченко.
Она отмечает, что очень важно, что это ваучер именно на жилье, а не место в спортзале или выставочном центре, где часто селят украинцев.
Как получить ваучер? Для этого необходимо заполнить специальную форму в разделе телеграм-бота и дождаться, когда с вами свяжутся.
«Сейчас мы слышим немало историй, как женщины могут попасть в разные неприятные ситуации в других странах, особенно, когда они не знают языка и не к кому обратиться в стране, в которую прибыли. Поэтому важно иметь надежную «принимающую» сторону, — говорит представительница общественной инициативы.
Она советует беженцам обратить внимание на более отдаленные страны, такие как Швеция, Дания или Норвегия, поскольку ближайшие соседи Украины уже на грани возможностей принимать беженцев и помогать им.

Где беженцам искать помощь за границей

По материалам: Вечірній Київ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.