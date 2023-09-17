Украинкам с опытом в сфере IT помогут с работой в Германии — Finance.ua

Украинкам с опытом в сфере IT помогут с работой в Германии Сегодня 19:07 — Личные финансы

Академия женских талантов (Femme talent Academy) открыла набор на новый проект, направленный на женщин из Украины, живущих в Германии, Люксембурге или желающих жить там и найти себя на тамошнем рынке труда.

Будущие участницы проекта получат возможность работать в ІТ в известной европейской компании, пройти серию тренингов с экспертами из разных отраслей, таких как коучинг, коммуникация, HR, развитие лидерства и ІТ, получат персональный коучинг для начала индивидуальной карьеры в Германии или Люксембурге.

Проект предусматривает инаугурационную встречу, 6 онлайн-семинаров по 3 часа каждый, а также 2 часа индивидуальных тренингов.

Принять участие могут женщины с профессиональным образованием и опытом работы в сфере ІТ или женщины без профессионального образования, но с опытом работы в сфере ІТ (1−2 года).

Можно принять участие, если:

Вы заинтересованы в стабильной работе в известной европейской компании. Вы талантливый или молодой специалист в сфере ІТ, управления проектами, технических продаж, образовании, юриспруденции, экономике, креативном бизнесе (или вы могли бы представить себе работу в одной из этих отраслей).

Вы хотите усовершенствовать свои навыки по расширению прав и возможностей женщин, стать инсайдером корпоративной культуры Германии/ЕС и женщиной-профи в техниках коммуникации и лидерства, управлении конфликтами, а также получить личный коучинг для начала вашей новой карьеры.

Чтобы присоединиться к проекту, нужно заполнить онлайн-форму

От кандидаток требуется хорошее знание английского, поскольку проект будет реализовываться на этом языке.

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uamedia По материалам:

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