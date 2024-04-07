Украинкам помогут устроиться на работу в Польше — Finance.ua

Украинкам помогут устроиться на работу в Польше
В Польше украинкам помогут найти работу по специальности. Программа рассчитана на женщин, которые немного владеют польским языком, имеют все необходимые документы, завершенное образование и опыт работы в учебных заведениях.
Об этом сообщает yavp.pl.
Читайте также
О проекте «Работай по образованию, работай в образовании»
Отмечается, что недавно появился новый проект «Работай по образованию, работай в образовании» от фонда «Незламна Україна» и международной организации CARE International in Poland.
Он направлен на помощь украинкам, которые имеют педагогическое или психологическое образование и безработные или работают учителями, воспитателями, школьными психологами или медсестрами, которые хотят занимать соответствующие должности в Польше.
В рамках проекта в Польше украинских педагогов обеспечат бесплатной подготовкой по трудоустройству в местные учебные заведения.
Читайте также
Проект поможет украинкам:
- нострифицировать диплом;
- получить сертификат о знании польского языка;
- пройти подготовительные курсы;
- повысить квалификацию;
- трудоустроиться в польское учебное заведение на должности по уровню квалификации.
Также для участников проведут специальные тренинги, чтобы объяснить разницу между образовательными системами в Польше и Украине.
Отмечается, что будет оказана помощь в подготовке собеседования и прохождении всех этапов отбора.
Каждого специалиста будет сопровождать менеджер от подачи заявки до окончательного трудоустройства в выбранное учебное заведение в Польше.
Как принять участие в проекте
Будущие участницы должны иметь:
- завершено образование педагога, воспитателя или психолога, а также украинский диплом;
- опыт работы в школе, университете или детском саду в Украине не менее трех лет;
- наличие всех документов, необходимых для нострификации;
- желательно — минимальный уровень знания польского.
Подать заявку на участие в проекте можно по ссылке.
Напомним, в Германии призывают ускорить процесс трудоустройства беженцев из Украины. В частности, речь идет о возможности украинским мигрантам устраиваться на работу без предварительного прохождения курсов по изучению немецкого языка и интеграционных курсов.
Поделиться новостью