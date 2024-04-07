Украинкам помогут устроиться на работу в Польше — Finance.ua

Украинкам помогут устроиться на работу в Польше Сегодня 12:03 — Мир

Украинкам помогут устроиться на работу в Польше, Фото: Depositphotos

В Польше украинкам помогут найти работу по специальности. Программа рассчитана на женщин, которые немного владеют польским языком, имеют все необходимые документы, завершенное образование и опыт работы в учебных заведениях.

Об этом сообщает yavp.pl.

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О проекте «Работай по образованию, работай в образовании»

Отмечается, что недавно появился новый проект «Работай по образованию, работай в образовании» от фонда «Незламна Україна» и международной организации CARE International in Poland.

Он направлен на помощь украинкам, которые имеют педагогическое или психологическое образование и безработные или работают учителями, воспитателями, школьными психологами или медсестрами, которые хотят занимать соответствующие должности в Польше.

В рамках проекта в Польше украинских педагогов обеспечат бесплатной подготовкой по трудоустройству в местные учебные заведения.

Проект поможет украинкам:

нострифицировать диплом;

получить сертификат о знании польского языка;

пройти подготовительные курсы;

повысить квалификацию;

трудоустроиться в польское учебное заведение на должности по уровню квалификации.

Также для участников проведут специальные тренинги, чтобы объяснить разницу между образовательными системами в Польше и Украине.

Отмечается, что будет оказана помощь в подготовке собеседования и прохождении всех этапов отбора.

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Каждого специалиста будет сопровождать менеджер от подачи заявки до окончательного трудоустройства в выбранное учебное заведение в Польше.

Как принять участие в проекте

Будущие участницы должны иметь:

завершено образование педагога, воспитателя или психолога, а также украинский диплом;

опыт работы в школе, университете или детском саду в Украине не менее трех лет;

наличие всех документов, необходимых для нострификации;

желательно — минимальный уровень знания польского.

Подать заявку на участие в проекте можно по ссылке

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устраиваться на работу без предварительного прохождения курсов по изучению немецкого языка и интеграционных курсов. Напомним, в Германии призывают ускорить процесс трудоустройства беженцев из Украины. В частности, речь идет о возможности украинским мигрантами интеграционных курсов.

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