Украинцы тратят все больше денег в Польше — Finance.ua

Украинцы тратят все больше денег в Польше Сегодня 11:34 — Личные финансы

Расходы украинцев в Польше в 2023 году составили 7,1 млрд злотых — на 31% больше по сравнению с 2022 годом. Об этом свидетельствуют последние данные польского Главного статистического управления.

Больше украинцев в Польше тратили только немцы, пишет bankier.pl

В прошлом году украинцы потратили в Польше 7,1 млрд злотых (1,65 млрд евро). Это на 1,6 млрд злотых, или на 31%, больше, чем годом ранее. Таковы последние данные Главного статистического управления.

Показатели приближаются к расходам украинцев до пандемии.

В 2016—2019 годах украинцы оставляли в Польше в среднем 7,5 млрд злотых (1,75 млрд евро).

В 2020 году сумма расходов украинцев составила 2,6 млрд злотых,

в 2021 году — 2,9 млрд злотых,

в 2022 году — 5,4 млрд злотых.

Такие расходы украинцев в Польше в 2023 году были ожидаемыми, обращает внимание эксперт рынка труда Кшиштоф Инглот.

«Сейчас в реестрах ZUS (Управление социального страхования — ред.) 755 тысяч граждан Украины. Это свидетельствует об их активном участии в польском рынке труда, что также выражается в расходах», — объясняет он.

В целом, оценочная стоимость товаров и услуг, приобретенных в Польше иностранцами в 2023 году, составила 44,3 млрд злотых (10,3 млрд евро).

В четвертом квартале 2023 года больше всего денег в Польше потратили люди, пересекавшие границу с Германией (47,1%), Украиной (21,9%), Чехией (14,2%), Словакией (8,6%).

Напомним, мы писали, как беженцы из Украины повлияли на экономику Польши. Расходы на пособие вернулись в виде налогов, уплаченных украинцами.

Также украинские предприниматели, зарегистрировавшие собственный бизнес в Польше, только за два года войны уплатили налоги и взносы на страхование на сумму в размере 2,3 млрд евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.