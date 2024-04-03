Украинцы тратят все больше денег в Польше — Finance.ua

Украинцы тратят все больше денег в Польше
Расходы украинцев в Польше в 2023 году составили 7,1 млрд злотых — на 31% больше по сравнению с 2022 годом. Об этом свидетельствуют последние данные польского Главного статистического управления.
Больше украинцев в Польше тратили только немцы, пишет bankier.pl.
В прошлом году украинцы потратили в Польше 7,1 млрд злотых (1,65 млрд евро). Это на 1,6 млрд злотых, или на 31%, больше, чем годом ранее. Таковы последние данные Главного статистического управления.
Показатели приближаются к расходам украинцев до пандемии.
- В 2016—2019 годах украинцы оставляли в Польше в среднем 7,5 млрд злотых (1,75 млрд евро).
- В 2020 году сумма расходов украинцев составила 2,6 млрд злотых,
- в 2021 году — 2,9 млрд злотых,
- в 2022 году — 5,4 млрд злотых.
Такие расходы украинцев в Польше в 2023 году были ожидаемыми, обращает внимание эксперт рынка труда Кшиштоф Инглот.
«Сейчас в реестрах ZUS (Управление социального страхования — ред.) 755 тысяч граждан Украины. Это свидетельствует об их активном участии в польском рынке труда, что также выражается в расходах», — объясняет он.
В целом, оценочная стоимость товаров и услуг, приобретенных в Польше иностранцами в 2023 году, составила 44,3 млрд злотых (10,3 млрд евро).
В четвертом квартале 2023 года больше всего денег в Польше потратили люди, пересекавшие границу с Германией (47,1%), Украиной (21,9%), Чехией (14,2%), Словакией (8,6%).
Напомним, мы писали, как беженцы из Украины повлияли на экономику Польши. Расходы на пособие вернулись в виде налогов, уплаченных украинцами.
Также украинские предприниматели, зарегистрировавшие собственный бизнес в Польше, только за два года войны уплатили налоги и взносы на страхование на сумму в размере 2,3 млрд евро.
Поделиться новостью