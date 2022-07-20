Украинка из Закарпатья сорвала джекпот в казино и отдала 30 млн грн на армию — Finance.ua

Украинка из Закарпатья сорвала джекпот в казино и отдала 30 млн грн на армию
Украинка из Закарпатья сорвала джекпот в казино. Жанна, в феврале вынужденно выехавшая из Закарпатья с двумя детьми в Чехию, решила, что использует выигранные 30 млн гривен не для себя. Она отдала деньги в помощь защитникам Украины.
«Первое чувство, конечно, — шок. Потому что я не верила своим глазам, что выиграла. В прошлом я тоже выигрывала, но это были другие суммы. От 30 миллионов у меня перехватило дыхание», — цитирует счастливчика ZAXID.NET.
Как потратить деньги, женщина решила не сразу.
Поначалу я представляла, как эта сумма улучшит жизнь моих детей. Но после эйфории я снова напомнила себе, почему я оказалась в Чехии и почему каждый день молюсь о наших защитниках.
— добавляет Жанна.
Утром после выигрыша украинка сообщила представителям бренда Parimatch, что хочет перечислить выигрыш на помощь защитникам Украины.
Представители компании обратились с предложением о помощи от клиентки в Государственную пограничную службу Украины, чтобы те направили выигрыш на поддержку украинских пограничников.
На эти средства уже заказано изготовление 10 000 комплектов формы для военнослужащих ведомства.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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