Ukrainian ERP Forum 2025: драйвер цифровой трансформации украинского бизнеса

Ukrainian ERP Forum 2025 — ведущая бизнес-платформа для украинских компаний, стремящихся к стратегическому внедрению автоматизации и масштабирования операций. Форум объединяет руководителей предприятий, экспертов по ERP-системам и автоматизации, представителей ведущих технологических компаний для глубокого анализа актуальных трендов цифровой трансформации, обмена практическим опытом и презентации инновационных решений для повышения эффективности бизнес-процессов.

В этом году Генеральный партнер форума Свое. ІТ представит собственную выставку украинских решений для автоматизации бизнеса. В экспо-зоне Свое. ІТ участники смогут ознакомиться с инструментами управления процессами, оптимизации операций и интеграции ERP в реальных бизнес-сценариях — все это на основе украинских решений.

Среди Золотых партнеров форума — ERP-платформа нового поколения D5, которая продемонстрирует применение современных алгоритмов планирования и контроля производственных процессов в реальных бизнес-сценариях. Золотые партнеры ToDo и Self-ERP примут участие в ERP Forum 2025, демонстрируя успешные кейсы и практики автоматизации бизнес-процессов, работу с ERP и учетными системами. Это позволит участникам ознакомиться с современными подходами к управлению предприятием и обменяться опытом с ведущими специалистами.

Также в рамках Ukrainian ERP Forum 2025 предусмотрено проведение ряда дискуссионных панелей, посвященных актуальным темам:

«Как украинским бизнесам не проиграть гонку ИИ в автоматизациях» , где эксперты будут обсуждать ключевые вызовы: отставание из-за устаревших систем, парадокс экспорта украинских ИИ-решений, баланс между безопасностью и инновациями для критической инфраструктуры, а также кадровые ограничения при внедрении ИИ.

, где эксперты будут обсуждать ключевые вызовы: отставание из-за устаревших систем, парадокс экспорта украинских ИИ-решений, баланс между безопасностью и инновациями для критической инфраструктуры, а также кадровые ограничения при внедрении ИИ. Автоматизация MilTech-компаний в Украине : влияние технологий на скорость и прозрачность операций, ключевые процессы для compliance, киберзащита производственных систем и масштабирование заказов.

: влияние технологий на скорость и прозрачность операций, ключевые процессы для compliance, киберзащита производственных систем и масштабирование заказов. « Киберщит Украины: как избавиться от российского софта и поддерживать устойчивость бизнес-процессов сегодня и каждый следующий день» посвящена вопросам избавления от российского софта и обеспечение устойчивости бизнес-процессов в условиях современных киберрисков. В дискуссии примут участие Molfar Intelligence Firm, Научная ассоциация кибербезопасности Украины (SCSA) и IT Ukraine Association (проект «Вражеский софт»), обсуждая практические подходы к защите бизнеса, интеграцию безопасных решений и поддержку непрерывности операций в критически важных системах.

посвящена вопросам избавления от российского софта и обеспечение устойчивости бизнес-процессов в условиях современных киберрисков. В дискуссии примут участие Molfar Intelligence Firm, Научная ассоциация кибербезопасности Украины (SCSA) и IT Ukraine Association (проект «Вражеский софт»), обсуждая практические подходы к защите бизнеса, интеграцию безопасных решений и поддержку непрерывности операций в критически важных системах. «Роль ERP-систем в развитии бизнеса» — участники будут обсуждать, какие системы фактически относятся к классу ERP, как они влияют на эффективность предприятия, оптимизацию бизнес-процессов и способность компаний масштабироваться в условиях турбулентного рынка. Модератором дискуссии выступит кандидат технических наук Сергей Ткаченко, президент холдинга «Евроформат».

Среди спикеров ERP Forum 2025 Андрей Длигач, доктор экономических наук, со своим докладом «Стратегия цифрового прорыва: как масштабировать бизнес в 2026 году. Ключевые факторы успеха»; Мария Шевчук, CEO IT Ukraine Association; а также Михаил Пацан, предприниматель, инвестор и управляющий активами с 18-летним опытом по теме «Искусственный интеллект в автоматизации бизнес-процессов».

Ukrainian ERP Forum 2025 создает уникальную возможность для украинских компаний получить практические инсайты, ознакомиться с передовыми подходами к управлению бизнесом и обсудить ключевые вызовы цифровой трансформации. Форум помогает повысить эффективность, устойчивость и масштабируемость бизнеса в 2025—2026 годах.

Для читателей Finance.ua доступен специальный промокод на скидку — Financeua20

