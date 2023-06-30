📢 Ukrainian Credit Conference: Приглашаем вас на главное финансовое мероприятие года! — Finance.ua

📢 Ukrainian Credit Conference: Приглашаем вас на главное финансовое мероприятие года!
Стабильная работа финансовой системы — это лучшее «успокоительное» для украинцев. Пришло время для финансового контрнаступления, для восстановления страны и подпитки экономической активности. Мы рады пригласить вас на Ukrainian Credit Conference (UCC) — особое событие, которое объединит ключевых представителей финансового сообщества Украины.
🗓 Дата: 19 июля 2023 года.
📍 Место: UNIT. CITY
Эта конференция будет посвящена обсуждению наиболее актуальных вопросов, проблем и тенденций на кредитных рынках. Мы поставили перед собой задачу построить продуктивный диалог между регулятором и участниками рынка, найти баланс между потребностями заемщиков и кредитоспособностью, а также узнать, как сохранить устойчивость финансовой системы.
На конференции Ukrainian Credit Conference будут обсуждаться следующие ключевые темы:
🔸 Как финансовая система преодолевает вызовы войны?
🔸 Рентабельно ли в Украине кредитование? Есть ли у банков ресурс для кредитования бизнеса?
🔸 Кредитование реальной экономики — это прерогатива государственных банков?
🔸 Государственные программы поддержки для бизнеса и населения
🔸 Новые правила игры на рынке NPL — угрозы или возможности для кредиторов.
🔸 Как подготовиться к проверкам НБУ, привести в соответствие отчетность, на что следует в первую очередь обратить внимание?
🔸 Наследие войны: как дальше быть с неработающими кредитами, не посыплется ли карточный дом неплатежей?
🔸 Моделирование и управление кредитными рисками в условиях финансовой уязвимости населения.
🔸 Как построить адаптивный скоринг в условиях тотальной неопределенности?
🔸 Количество или качество: есть ли смысл гоняться за количеством выданных кредитов?
🔸 Сколько сегодня стоит привлечение ответственного и платежеспособного клиента?
🔸 Потребительские настроения населения: кто и на какие базовые потребности берет кредиты?
🔸 Перестройка продуктов, оптимизация бизнес-процессов согласно новым вызовам и ограничениям: куда и как быстро следует бежать.
🔸 Какие законодательные или регуляторные инициативы будут оказывать положительное влияние на перезагрузку рынка кредитных услуг.
🔸 Будущее финансового сектора в послевоенной Украине: как превратить травму войны в рост.
🔸 Рентабельно ли в Украине кредитование? Есть ли у банков ресурс для кредитования бизнеса?
🔸 Кредитование реальной экономики — это прерогатива государственных банков?
🔸 Государственные программы поддержки для бизнеса и населения
🔸 Новые правила игры на рынке NPL — угрозы или возможности для кредиторов.
🔸 Как подготовиться к проверкам НБУ, привести в соответствие отчетность, на что следует в первую очередь обратить внимание?
🔸 Наследие войны: как дальше быть с неработающими кредитами, не посыплется ли карточный дом неплатежей?
🔸 Моделирование и управление кредитными рисками в условиях финансовой уязвимости населения.
🔸 Как построить адаптивный скоринг в условиях тотальной неопределенности?
🔸 Количество или качество: есть ли смысл гоняться за количеством выданных кредитов?
🔸 Сколько сегодня стоит привлечение ответственного и платежеспособного клиента?
🔸 Потребительские настроения населения: кто и на какие базовые потребности берет кредиты?
🔸 Перестройка продуктов, оптимизация бизнес-процессов согласно новым вызовам и ограничениям: куда и как быстро следует бежать.
🔸 Какие законодательные или регуляторные инициативы будут оказывать положительное влияние на перезагрузку рынка кредитных услуг.
🔸 Будущее финансового сектора в послевоенной Украине: как превратить травму войны в рост.
Эта конференция предоставит уникальную возможность пообщаться с ведущими экспертами и представителями финансовой отрасли, обменяться опытом и найти решения для вызовов, стоящих перед современной финансовой системой. Быть в курсе последних тенденций, обогатить свои знания и расширить свою сеть контактов. Поэтому приглашаем всех заинтересованных принять участие в Ukrainian Credit Conference!
Подробности и регистрация доступны по ссылке.
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