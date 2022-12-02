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Украине требуется более $4 миллиардов для проведения отопительного сезона — Нафтогаз

Казна и Политика
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Украине требуется более $4 миллиардов для проведения отопительного сезона — Нафтогаз
Украине требуется более $4 миллиардов для проведения отопительного сезона — Нафтогаз
Украине на период отопительного сезона требуется дополнительно около 3 млрд кубов газа, что в денежном эквиваленте на сегодняшний день составляет более 4 млрд долларов.
Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».
«Согласно предварительным расчетам Минэнерго, учитывая военные риски, на период отопительного сезона необходимо дополнительно до 3 млрд кубов газа, что в денежном эквиваленте на сегодняшний день — более 4 млрд долларов США. В этом нам нужна помощь наших иностранных партнеров», — объяснил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.
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В частности, сегодня Алексей Чернышев встретился с послами G7 и Делегацией ЕС в Украине, где обсудил синхронизацию Нафтогаза и иностранных партнеров по текущему положению дел и потребностям нефтегазовой сферы Украины, возникшим в связи с полномасштабным вторжением россии на территорию Украины.
Министр также отметил, что за время полномасштабного вторжения страна-агрессор разрушила более 300 объектов энергетической инфраструктуры. Только 17 ноября россия попала в более 10 объектов по добыче газа — они составляют треть национальной добычи.

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Кроме того, стороны также обсудили стратегию Нафтогаза по партнерствам с иностранными правительствами и бизнесом.
«Нафтогаз открыт к укреплению сотрудничества с нашими иностранными партнерами. Мы предлагаем правительствам и бизнесу государств-членов Большой семерки и ЕС сотрудничество по добыче углеводородов в Украине», — добавил председатель правления компании.
По материалам:
Укрінформ
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