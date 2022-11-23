россия спровоцировала самый большой энергетический кризис за последние 50 лет — The New York Times — Finance.ua
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россия спровоцировала самый большой энергетический кризис за последние 50 лет — The New York Times

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Война в Украине продолжает замедлять глобальный рост мировой экономики, а рекордная инфляция, вызванная самым большим энергетическим кризисом с 1970-х годов, создает финансовые трудности для миллионов людей.
Об этом, как сообщает The New York Times, говорится в новом отчете организации экономического сотрудничества и развития, согласно которому высокая инфляция — это цена, которую мировая экономика платит за войну в Украине.
«Перевести экономику от текущей ситуации к устойчивому восстановлению будет непросто», — заявил на брифинге Генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.
«Риски по-прежнему подвержены снижению, и экономическая активность может оказаться еще слабее, если цены на энергоносители будут расти дальше или если перебои в энергоснабжении повлияют на рынки газа и электроэнергии в Европе и Азии... Прекращение войны и справедливый мир для Украины были бы наиболее действенным способом повлиять на экономические перспективы. Но пока этого не произойдет, правительства должны принять меры для более устойчивого восстановления», — сказал он.
Согласно отчету, глобальная экономика не скатится в рецессию. Однако глобальный рост снизится до 2,2% в 2023 году с 3,1% в этом году, а затем восстановится до 2,7% в 2024 году, прогнозируется в отчете. Инфляция в большинстве развитых и стран мира немного снизится, до 6,4 процента в следующем году со стремительного уровня 9,4 процента в 2022 году, но продолжит наносить экономический ущерб.
По материалам:
УНІАН
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