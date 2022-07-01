Украине хватит электроэнергии для экспорта в Европу — Герус Сегодня 13:34 — Энергетика

Из-за значительного профицита у Украины есть достаточно электроэнергии, чтобы экспортировать ее в Европу и наращивать объемы этого процесса.

Такое мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в ходе информационного телемарафона

«Потребление у нас в стране упало где-то на 30-40%, и на сегодняшний день в Украине существует профицит электрической энергии. И в июле будет профицит, и в августе, и в сентябре. Собственно в периоды профицитов мы и будем экспортировать эту электроэнергию в европейские страны. На сегодняшний день у нас есть свободная энергия, которую мы можем продавать в Европу», — сказал он.

Вместе с тем, Герус отметил, что открытие экспорта в 100 МВт электроэнергии в Европу, начавшееся из Румынии, — это лишь первый шаг.

«Есть планы, чтобы с 1 августа нарастить объемы экспорта, а дальше, с 1 сентября, увеличить их еще. То есть чтобы произошла полная интеграция украинского энергетического рынка и Европейского», — отметил глава энергокомитета.

Вместе с тем, он отметил, что интеграция рынков означает также возможность Украины при необходимости импортировать электроэнергию из Европы, например — во время отопительного сезона.

«Если зимой будет какая-то сложная ситуация или действительно какая-то отдельная электростанция будет обстреляна, то у нас есть резервный вариант — электроэнергия из Европы, которая поможет нам в какое-то сложное время», — объяснил Герус.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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