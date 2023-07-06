Украинцы жалуются на обменники даже после требований НБУ: Гетманцев анонсировал новые меры против обменников-нарушителей — Finance.ua

Украинцы жалуются на обменники даже после требований НБУ: Гетманцев анонсировал новые меры против обменников-нарушителей Сегодня 12:00 — Валюта

Украинцы жалуются на обменники даже после требований НБУ: Гетманцев анонсировал новые меры против обменников-нарушителей

В Украине с 1 июля обновились правила обмена валюты — обменники обязали принимать старые купюры доллара, если сильно повреждены. Однако жалобы украинцев на действия «валютчиков» не прекратились.

Комитета В Р по вопросам финансов Даниил Гетманцев. Чтобы окончательно решить проблему, нарушителей правил следует строго наказывать. Об этом заявил главапо вопросам финансов Даниил Гетманцев.

«Жалоб от людей до сих пор много — и прекратятся они только после привлечения к реальной ответственности наиболее системных нарушителей. В этом контексте приветствую „тайных покупателей“ НБУ, горячую линию и системную проверку жалоб, поступающих от людей в Нацбанк», — отметил нардеп.

Нацполиции дали месяц для закрытия всех нелегальных валютных обменников.

Вторым важным шагом, по словам Гетманцева, должно стать закрытие нелегальных обменников.

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Гетманцев напомнил, что по действующим правилам обменники обязаны совершать операции со всеми иностранными банкнотами, кроме значительно изношенных или поврежденных. К таким относятся:

разорванные или разрезанные на части купюры;

банкноты с поврежденными элементами дизайна и защиты (например, удаленные цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, защитные ленты);

с измененным цветом бумаги и/или изображений;

с пятнами, общая площадь которых превышает половину площади банкноты, а также с признаками гниения;

с явными типографскими недостатками.

Такие банкноты, а также вышедшие из обращения в их «родной» стране, нужно сдавать на инкассо. Это означает дополнительные комиссии. Во всех остальных случаях такие «поборы» незаконны.

Обозреватель По материалам:

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