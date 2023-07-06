Украинцы жалуются на обменники даже после требований НБУ: Гетманцев анонсировал новые меры против обменников-нарушителей — Finance.ua

Украинцы жалуются на обменники даже после требований НБУ: Гетманцев анонсировал новые меры против обменников-нарушителей
В Украине с 1 июля обновились правила обмена валюты — обменники обязали принимать старые купюры доллара, если сильно повреждены. Однако жалобы украинцев на действия «валютчиков» не прекратились.
Чтобы окончательно решить проблему, нарушителей правил следует строго наказывать. Об этом заявил глава
Комитета В Р по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
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«Жалоб от людей до сих пор много — и прекратятся они только после привлечения к реальной ответственности наиболее системных нарушителей. В этом контексте приветствую „тайных покупателей“ НБУ, горячую линию и системную проверку жалоб, поступающих от людей в Нацбанк», — отметил нардеп.
Нацполиции дали месяц для закрытия всех нелегальных валютных обменников.
Вторым важным шагом, по словам Гетманцева, должно стать закрытие нелегальных обменников.
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Гетманцев напомнил, что по действующим правилам обменники обязаны совершать операции со всеми иностранными банкнотами, кроме значительно изношенных или поврежденных. К таким относятся:
- разорванные или разрезанные на части купюры;
- банкноты с поврежденными элементами дизайна и защиты (например, удаленные цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, защитные ленты);
- с измененным цветом бумаги и/или изображений;
- с пятнами, общая площадь которых превышает половину площади банкноты, а также с признаками гниения;
- с явными типографскими недостатками.
Такие банкноты, а также вышедшие из обращения в их «родной» стране, нужно сдавать на инкассо. Это означает дополнительные комиссии. Во всех остальных случаях такие «поборы» незаконны.
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