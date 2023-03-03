Украинцы за последний месяц купили в банках валюты на полмиллиарда долларов — Finance.ua

Украинцы за последний месяц купили в банках валюты на полмиллиарда долларов Сегодня 16:01 — Валюта

Украинцы за последний месяц купили в банках валюты на полмиллиарда долларов

Население Украины в феврале 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 112,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 617,6 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 504,8 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка.

Таким образом, в феврале украинцы сократили покупку валюты на 59,2 млн долларов по сравнению с январем, когда они купили рекордные 564,0 млн долларов.

График: НБУ

Данные показывают, что более половины спроса (310,3 млн долларов) в феврале 2023 года пришлось на безналичную валюту, которую украинцы покупают в банках по курсу, близкому к официальному (36,6 гривен), тогда как на наличном рынке курс колебался около уровня 40 гривен за доллар.

Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

увлечение украинцев «конвертационными депозитами» (когда в банк заносишь гривну, а тебе открывают депозит в валюте — долларах или евро, по курсу намного ниже рыночного) помогло банкам справиться с оттоком валютных средств. Однако оказалось, что далеко не все банки успешно организовали выплату валюты с клиентских счетов;

банки стали предлагать клиентам т. н. «ультракороткие» вклады со сроком действия 7, 14 и 29 дней.

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