Украинцы за границей могут обменять водительские права еще в одном городе — Finance.ua

Украинцы за границей могут обменять водительские права еще в одном городе Сегодня 15:15 — Личные финансы

Украинцы за границей могут обменять водительские права еще в одном городе

В Мюнхене заработало мобильное подразделение ГП «Документ». Это третья локация в Германии, где украинцы могут обменять имеющиеся или восстановить утраченные или украденные водительские права.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Как получить услугу

Обмен и восстановление водительского удостоверения осуществляется в Мюнхене через подразделение ГП «Документ». Адрес расположения: г. Мюнхен Dachauer Str. 122, 80 637 München

Обслуживание граждан производится в мобильных программно-технических комплексах — специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой «Паспортный сервис». Они могут принять около 200 граждан в течение рабочего дня.

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Предоставление услуг осуществляется с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00 в порядке живой очереди, которая контролируется работниками центра ГП «Документ». Электронная очередь будет внедрена в течение первой недели работы.

Для обмена и восстановления водительского удостоверения необходимо подготовить следующий пакет документов:

паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства (если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе с ним предоставляется выписка о регистрации места жительства лица), или загранпаспорт;

идентификационный номер;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т. п. ) — в случае изменения персональных данных;

) — в случае изменения персональных данных; медицинская справка (на период военного положения не обязательна).

После подачи документов клиента фотографируют и создают заявку на обмен или восстановление документа. Далее она отправляется в Украину в сервисный центр МВД. Администраторы прорабатывают заявку, и в случае одобрения заказчик получает готовое водительское удостоверение.

Справка Finance.ua:

услуга по обмену и восстановлению водительского удостоверения для украинцев за рубежом доступна еще в 12 центрах ГП «Документ» в 7-ми европейских странах: Польше, Чехии, Словакии, Германии, Италии, Испании и Турции;

с адресами всех центров ГП «Документ» за границей можно ознакомиться на официальном сайте.

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