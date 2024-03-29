Украинцы за границей могут обменять водительские права еще в одном городе — Finance.ua
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Украинцы за границей могут обменять водительские права еще в одном городе

Личные финансы
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Украинцы за границей могут обменять водительские права еще в одном городе
Украинцы за границей могут обменять водительские права еще в одном городе
В Мюнхене заработало мобильное подразделение ГП «Документ». Это третья локация в Германии, где украинцы могут обменять имеющиеся или восстановить утраченные или украденные водительские права.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Как получить услугу

Обмен и восстановление водительского удостоверения осуществляется в Мюнхене через подразделение ГП «Документ». Адрес расположения: г. Мюнхен Dachauer Str. 122, 80 637 München.
Обслуживание граждан производится в мобильных программно-технических комплексах — специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой «Паспортный сервис». Они могут принять около 200 граждан в течение рабочего дня.
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Предоставление услуг осуществляется с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00 в порядке живой очереди, которая контролируется работниками центра ГП «Документ». Электронная очередь будет внедрена в течение первой недели работы.

Для обмена и восстановления водительского удостоверения необходимо подготовить следующий пакет документов:

  • паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства (если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе с ним предоставляется выписка о регистрации места жительства лица), или загранпаспорт;
  • идентификационный номер;
  • документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т. п.) — в случае изменения персональных данных;
  • медицинская справка (на период военного положения не обязательна).
После подачи документов клиента фотографируют и создают заявку на обмен или восстановление документа. Далее она отправляется в Украину в сервисный центр МВД. Администраторы прорабатывают заявку, и в случае одобрения заказчик получает готовое водительское удостоверение.

Справка Finance.ua:

  • услуга по обмену и восстановлению водительского удостоверения для украинцев за рубежом доступна еще в 12 центрах ГП «Документ» в 7-ми европейских странах: Польше, Чехии, Словакии, Германии, Италии, Испании и Турции;
  • с адресами всех центров ГП «Документ» за границей можно ознакомиться на официальном сайте.
Путешествуя за границу на собственном авто, стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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