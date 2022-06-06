Украинцы возвращаются: поток людей в Украину через западную границу продолжается уже почти месяц — Finance.ua

Украинцы возвращаются: поток людей в Украину через западную границу продолжается уже почти месяц

Сегодня 16:34 — Личные финансы

Поток людей на въезд в Украину через ее западную границу 27 дней подряд превышает поток на выезд. Суммарно чистый приток в Украину за эти дни составляет около 184 тысяч человек.

Об этом говорится в данных Госпогранслужбы.

С учетом этих данных разница в количестве выехавших и въехавших в Украину через западную границу с начала войны вышла на уровень конца марта.

Ведомство отмечает, что 5 июня Украину покинули почти 31 тыс. человек по сравнению с более чем 38 тыс. днем ранее, тогда как количество прибывших в страну составило почти 40 тыс. против 43 тыс. накануне.

Ведомство уточнило, что за прошедшие сутки количество оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами снизилось со 189 накануне до 146.

По данным пограничной службы Польши, с начала войны в Польшу въехало из Украины 3,859 млн человек, а выехало в обратном направлении 1,876 млн человек.

По данным УВКБ ООН на 1 июня, всего из Украины с начала войны уехало (без учета потока на въезд) 6,983 млн человек.

В то же время в Украину, по данным ООН, с 28 февраля по 1 июня въехало 2,102 млн человек без учета данных Венгрии, рф и беларуси.

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