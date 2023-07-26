Украинцы в Польше смогут жениться или развестись в консульствах: сколько это стоит — Finance.ua

Украинцы в Польше смогут жениться или развестись в консульствах: сколько это стоит
Четыре консульства Украины в Польше получили дополнительные полномочия по регистрации актов гражданского состояния. Украинцы смогут зарегистрировать брак, сменить имя, получить дубликаты свидетельств.
Какие консульские учреждения предоставляют соответствующие услуги, сообщает yavp.pl.
Какие полномочия получили консульства
В феврале 2023 года вступило в силу постановление правительства, предоставившее отдельным зарубежным дипломатическим учреждениям Украины дополнительные полномочия в сфере регистрации актов гражданского состояния. Определенные посольства и консульства Украины получили доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния (ГРАГС).
Дополнительные полномочия получили консульские учреждения в Гданьске, Вроцлаве, Люблине и Варшаве. Там граждане Украины смогут получить следующие услуги:
- регистрация актов гражданского состояния (рождение, брак, развод, смерть);
- выдача дубликатов свидетельств и выписок из ГРАГС;
- внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановление и аннулирование.
В ближайшее время услуги начнут предоставлять в тестовом режиме по предварительной записи в электронной очереди. Записаться в консульские учреждения можно по ссылкам:
- во Вроцлаве (запись на регистрацию актов гражданского состояния);
- в Гданьске (регистрация брака и выписка);
- в Варшаве и Люблине — запись здесь.
С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на странице генерального консульства во Вроцлаве.
Если регистрация актов гражданского состояния была проведена компетентными органами государства пребывания, повторная регистрация в дипломатическом представительстве или консульском учреждении не проводится.
Сколько стоят услуги регистрации актов гражданского состояния
Регистрация рождения, смерти, а также выдача первичных свидетельств о регистрации этих актов гражданского состояния производится без взимания консульского сбора.
За регистрацию других актов гражданского состояния, за выдачу повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния взимается консульский сбор:
- государственная регистрация брака — 415 злотых;
- регистрация расторжения брака: по взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних детей — 622 злотых, на основании решения суда — 663 злотых, с лицами, признанными в установленном порядке без вести отсутствующими или недееспособными — 125 злотых;
- регистрация смены имени (кроме изменения в случае регистрации брака) — 415 злотых;
- регистрация повторного изменения имени, не связанного с регистрацией брака — 830 злотых;
- прием заявления о внесении изменений в актовые записи гражданского состояния, их возобновление и аннулирование — 125 злотых.
Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом
Поделиться новостью