Украинцы в Польше смогут жениться или развестись в консульствах: сколько это стоит — Finance.ua
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Украинцы в Польше смогут жениться или развестись в консульствах: сколько это стоит

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Украинцы в Польше смогут жениться или развестись в консульствах: сколько это стоит
Украинцы в Польше смогут жениться или развестись в консульствах: сколько это стоит
Четыре консульства Украины в Польше получили дополнительные полномочия по регистрации актов гражданского состояния. Украинцы смогут зарегистрировать брак, сменить имя, получить дубликаты свидетельств.
Какие консульские учреждения предоставляют соответствующие услуги, сообщает yavp.pl.

Какие полномочия получили консульства

В феврале 2023 года вступило в силу постановление правительства, предоставившее отдельным зарубежным дипломатическим учреждениям Украины дополнительные полномочия в сфере регистрации актов гражданского состояния. Определенные посольства и консульства Украины получили доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния (ГРАГС).
Дополнительные полномочия получили консульские учреждения в Гданьске, Вроцлаве, Люблине и Варшаве. Там граждане Украины смогут получить следующие услуги:
  • регистрация актов гражданского состояния (рождение, брак, развод, смерть);
  • выдача дубликатов свидетельств и выписок из ГРАГС;
  • внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановление и аннулирование.
В ближайшее время услуги начнут предоставлять в тестовом режиме по предварительной записи в электронной очереди. Записаться в консульские учреждения можно по ссылкам:
С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на странице генерального консульства во Вроцлаве.
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Если регистрация актов гражданского состояния была проведена компетентными органами государства пребывания, повторная регистрация в дипломатическом представительстве или консульском учреждении не проводится.

Сколько стоят услуги регистрации актов гражданского состояния

Регистрация рождения, смерти, а также выдача первичных свидетельств о регистрации этих актов гражданского состояния производится без взимания консульского сбора.
За регистрацию других актов гражданского состояния, за выдачу повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния взимается консульский сбор:
  • государственная регистрация брака — 415 злотых;
  • регистрация расторжения брака: по взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних детей — 622 злотых, на основании решения суда — 663 злотых, с лицами, признанными в установленном порядке без вести отсутствующими или недееспособными — 125 злотых;
  • регистрация смены имени (кроме изменения в случае регистрации брака) — 415 злотых;
  • регистрация повторного изменения имени, не связанного с регистрацией брака — 830 злотых;
  • прием заявления о внесении изменений в актовые записи гражданского состояния, их возобновление и аннулирование — 125 злотых.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
РБК-Україна
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