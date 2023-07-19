Украинцы в Польше начали массово открывать собственный бизнес — Finance.ua

Украинцы в Польше начали массово открывать собственный бизнес Сегодня 19:00 — Личные финансы

Украинцы в Польше начали массово открывать собственный бизнес

Украинцы начали массово регистрировать бизнес в Польше. Количество новых предприятий достигает 2000 в месяц.

В этом году граждане Украины открыли в Польше около 14 тысяч фирм — почти столько же, сколько за весь 2022 год.

Об этом сообщает Польский экономический институт (PIE).

В 2022 году украинцы создали в Польше почти 16 тысяч единоличных предприятий (ФЛП), что составляет 6% всех новых бизнесов, зарегистрированных в прошлом году. За первые шесть месяцев 2023 года прибавилось почти столько же.

С начала войны до конца июня 2023 года в Центральной базе регистрации и информации о бизнесе было зарегистрировано 29 400 украинских ФЛП. Больше всего — в сфере строительства, информации и связи, услуг (85% - парикмахерские и косметологические услуги).

До войны в 2022 году в месяц регистрировали около 200 украинских предприятий в Польше. Отмечается, что после вторжения в Украину ситуация кардинально изменилась.

В апреле 2022 года по сравнению с мартом количество компаний выросло почти в 3 раза. С мая 2022 ежемесячно регистрировалось минимум 1000 новых фирм украинцев. 2023 принес рекордные объемы, отметили в институте.

«С начала 2023 года ежемесячно мы наблюдаем создание более 2 тысяч украинских ФЛП. На украинские компании приходится 67% всех новых иностранных бизнесов и 10% всех фирм, созданных в течение первой половины 2023 года», — сказала руководитель группы экономического прогнозирования института Катажина Дембковская.

Более половины (61%) иностранных ФЛП, зарегистрированных с января 2022 года по июнь 2023 года, имеют владельцев с украинским гражданством.

Согласно анализу экспертов института

в 2022 году компании, основанные гражданами Украины, составляли 57% иностранных компаний в Польше,

иностранных компаний в Польше, а в 2023 году таковых уже две трети (почти 67%).

С начала 2022 года закрылось только 3% фирм, созданных украинцами.

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