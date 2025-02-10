Средний возраст, пробег и цены: какие автомобили продавали украинцы в январе — Finance.ua

Средний возраст, пробег и цены: какие автомобили продавали украинцы в январе Сегодня 21:02 — Личные финансы

Средний возраст, пробег и цены: какие автомобили продавали украинцы в январе

За первый месяц 2025 года на рынке было размещено более 206 000 новых объявлений о продаже авто.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

Наибольшее количество предложений поступило из Киевской области вместе со столицей — 37 165 объявлений (18% от общего количества). На втором месте находится Львовская область с 19 326 объявлениями (9,4%), а замыкает тройку Днепропетровская область с показателем 17 698 объявлений (8,6%).

В тройку областей с наименьшей активностью попали Луганская (35 объявлений), Херсонская (614 объявлений) и Донецкая (2 687 объявлений) области.

«Анализ данных свидетельствует о неравномерной активности автомобильного рынка в разных регионах Украины. Наивысшую активность демонстрируют экономически развитые области с крупными городами, которые являются основными центрами купли-продажи авто. При этом регионы с меньшим количеством объявлений сталкиваются с низким уровнем экономической активности и спроса на автомобили», — отмечают эксперты.

Инфографика: eauto.org.ua

Средний возраст выставляемых на продажу автомобилей варьируется от 14,6 года во Львовской области до 22,6 года в Донецкой. На этот показатель оказывает прямое влияние количество «свежепригнанных» автомобилей (то есть импортированных из-за границы), которые продаются в конкретном регионе. Поскольку Львовская область является «воротами в Европу», там развит бизнес по «пригону» авто, что и дает настолько меньший средний возраст.

Средний пробег тоже колеблется: самый низкий — 183 тыс. км в Киевской области, а самый высокий — 228 тыс. км в Донецке. Однако это сравнительно незначительный диапазон — так или иначе, этот параметр держится недалеко от «психологического маркетингового предела» в 200 тысяч километров. Даже если средний возраст в регионе больше 20 лет.

Что касается ценовых показателей, то самые дорогие автомобили предлагались в Киевской области и столице (средняя цена — $8 590), а самые дешевые — в Херсонской области (средняя цена — $2 650). В целом совокупная стоимость автомобилей, выставленных на продажу в Киевской области, превысила $523 млн, в то время как в Луганской составила всего $0,2 млн.

«Существенный разрыв в среднем возрасте и пробеге авто, а также в средней стоимости свидетельствует о региональных особенностях автомобильного спроса и предложения. Например, в Донецкой, Херсонской и Луганской областях из-за военных действий и экономических трудностей на продажу выставляются в основном более дешевые и более старые автомобили. В то время как в Киеве и Львове, имеющих более высокую покупательную способность, спрос смещается в сторону более новых и более дорогих моделей», — подытожили в Институте исследований авторынка.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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